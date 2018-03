Il Comune di Veglie (Le) Assessorato alla Cultura, in collaborazione con: Compagnia Teatrale ROSA, Unione dei Comuni - UNION 3 e VEGLIEVENTI, presentano, in occasione delle festività pasquali,“LA PASSIONE” - II EDIZIONE.

Un evento fortemente voluto dall'Amministrazione Comunale di Veglie (Le), dall'Ass.re alla Cultura Giusi Nicolaci e dal Sindaco Claudio Paladini.

L'evento è inserito nel progetto: "Santa Fede - I percorsi della spiritualità dalle Terre d'Arneo al Capo di Leuca", promosso dall'Unione dei Comuni - Union 3. finanziato dalla Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio.Sezione Turismo.



La rappresentazione si terrà Domenica delle Palme 25 Marzo 2018 dalle ore 17:00.

Il percorso si snoderà lungo gli spazi ed i vicoli del centro storico, in cui verranno rappresentate le tappe della passione di Cristo, che verrà interpretato da Giorgio Cantarini, il piccolo Giosuè del film “La Vita è Bella” di Roberto Benigni.



Circa 50 figuranti in costume d’epoca, provenienti da Veglie e da altri comuni della provincia di Lecce, con impegno ed abnegazione, raccontano la vera storia di Gesù nelle ultime ore della sua vita terrena. Un evento per grandi e piccoli, coinvolgente e commovente, che immergerà lo spettatore in un epoca lontana dalla nostra, attraverso una nuovo adattamento drammaturgico ispirato dalle Sacre Scritture.



Direzione Artistica e Adattamento Testi

Sarah Malerba e Roberto De Cruto

Costumi Daniela Faggiano

Figurazioni Speciali

GRUPPO DI RIEVOCAZIONE STORICA

ASS.NE CULT. II LEGIO AUGUSTA DI LIZZANELLO (LE)

Regia Roberto De Cruto.



NOVITÀ 2018!!! DIRETTA LIVE STREAMING!!!😉

Basta avere uno SMARTPHONE, TABLET o PC,

per assistere comodamente,

da casa o fuori casa, all'Evento del 25 marzo.

Ore 16:30 Speciale Aspettando "LA PASSIONE"

Ore 17:00 Inizio Evento "LA PASSIONE - II EDIZIONE"

direttamente dalla PAGINA FACEBOOK di VEGLIEVENTI

https://www.facebook.com/Veglieventiofficialpage/