La Puglia incontra il Piemonte in un evento esclusivo

La Fiermontina, in collaborazione con Wine & More, è lieta di presentare il prossimo 4 gennaio 2020 in Salento il pregiato tartufo bianco D'Alba con un evento esclusivo.



L'esperienza prevede un menù degustazione di cinque portate in abbinamento a cinque Grandi Vini Pugliesi.

Cinque i Big della Puglia che accompagneranno il percorso gastronomico alla scoperta del Tartufo:

D'Araprì "Brut 2019"

D’Araprì “Riserva Nobile 2015”

Agricole Vallone “Graticciaia 2013”

Tenute Rubino “Torretesta 2016”

I Pastini “Elogio alla Lentezza 2015”

Intrattenimento Musicale a cura di: Free Danyma

Posti limitati.



Per informazioni e prenotazioni:

info@lafiermontina.com

0832 302481