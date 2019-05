Lost in Nature: il primo outdoor festival “iperattivo” a Frassanito

Sostenibilità e divertimento, queste le parole chiave di Lost in Nature, l’outdoor festival che valorizza il territorio in un’ottica di destagionalizzazione dell’offerta turistica, promuovendo il turismo responsabile e sostenibile ma anche il benessere fisico dei partecipanti. Il festival si sostanzia in un camp della durata di due giorni (Sabato 1 e Domenica 2 Giugno), un “wild weekend” da trascorrere immersi nella natura rigogliosa di Frassanito (Otranto).

Una imperdibile vacanza breve dall’animo green, ideata da G.local Tour Operator e frutto della collaborazione con le principali realtà promotrici di attività sportive outdoor operanti sul territorio pugliese.

Il programma del festival è ricco di proposte per scoprire i luoghi più belli del Salento attraverso lo sport ed è pensato per soddisfare le esigenze di tutti: dagli sportivi più esperti ai neofiti curiosi di imparare, dai viaggiatori solitari alle famiglie con bambini al seguito.

Le esperienze all’aria aperta sono la punta di diamante del festival ma il calendario offre ampio spazio anche al relax e alla socializzazione grazie ai momenti laboratoriali pensati per i più piccoli e agli intermezzi musicali ed artistici.

LE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA

Arrampicata su roccia

I partecipanti, guidati da istruttori esperti e dotati di tutti i supporti di sicurezza necessari, si cimenteranno in un’arrampicata su formazioni rocciose naturali o su pareti di roccia artificiale. Questa esperienza sarà curata dallo staff dell’Asd Sud Est Climb, iscritta al registro del Coni e affiliata alla Fasi (Federazione Arrampicata Sportiva Italiana) e alla Uisp (Unione Italiana Sport Per tutti).

Costal Trekking

Percorsi guidati di trekking lungo la Costa Adriatica a cura delle guide Lagap (Libera Associazione Guide Ambientali Escursionistiche Professioniste) di 18° Meridiano Escursioni e dello staff di Naturalmente Salento.

Kayak e Canoa

Il Kayak è un tipo di canoa manovrata con una pagaia a doppia pala. Le escursioni in Kayak condurranno i partecipanti in un entusiasmante esplorazione via mare degli angoli più veraci della costa adriatica e saranno curate dallo staff di 18° Meridiano Escursioni e di Puglia Routes (organizzazione specializzata in organizzazione di itinerari di turismo sostenibile).

Escursioni in Bicicletta

Le escursioni in bicicletta seguiranno itinerari immersi nel verde e saranno approntate e gestite dal team di Ciclofficina Popolare Knos.

Yoga

Lo yoga è una pratica millenaria che giova a corpo, postura, respiro e spiritualità. I partecipanti avranno l’occasione di sperimentare l’armonia di questa disciplina completamente calati in un contesto naturale e rigenerante, guidati dalla Maestra Kamal di Salento Yoga.

Windsurf, Kitesurf e SUP

Giugno è sicuramente il miglior mese dell’anno per fare il bagno nel mare del Salento: Frassanito Surf Point e Locals Crew Salento cureranno l’approccio introduttivo a queste attività sportive acquatiche.

Snorkeling

Lo snorkeling vi mostrerà uno dei volti più affascinanti del nostro mare. Grazie all’ausilio di maschera da sub e di boccaglio e/o aeratore (in inglese "snorkel") si avrà modo di esplorare il fondale marino apprezzandone la fauna.

Slakline

Lo slacklining è un esercizio di equilibrio e di bilanciamento dinamico. L’obiettivo è quello di riuscire a camminare su di una corda di poliestere o nylon, tesa tra due punti. Insomma, Lost in Nature vi farà innamorare degli scorci più suggestivi della nostra bellissima terra in una maniera davvero poco convenzionale.

PER I BAMBINI

Come anticipato, una grande attenzione sarà dedicata alle esigenze dei bambini che avranno modo di scoprire la natura grazie ai percorsi ambientali guidati e ai workshop tematici. I più piccoli godranno di un servizio di animazione costante che offrirà un vasto menù di attività come face painting, giochi di gruppo, caccia al tesoro e laboratori artistici e naturalistici. Ospite speciale sarà Giulia Scibelli che farà correre la fantasia dei piccoli partecipanti e dei genitori con la sua “Favola Felice”, una performance che contamina la narrazione teatrale delle fiabe con la pratica Yoga.

MERCATINO

Artigianato locale e prodotti bio per un mercatino fuori dagli schemi e, naturalmente, sostenibile. Se siete artigiani e/o artisti e volete allestire il vostro banchetto siete ancora in tempo per aderire. Visitate il sito ufficiale del festival per scoprire come fare.

UN FESTIVAL "SOCIALE"

Lost in Nature non nasconde la sua marcata vocazione di festival “sociale”, tra gli obiettivi perseguiti quello di sensibilizzare l’utenza ai valori dello sviluppo sostenibile e la promozione di una fruizione del territorio consapevole e rispettosa.

LO STAFF

Lo staff dell’evento è composto da geologi, biologi marini, istruttori e guide escursionistiche che accompagneranno i fruitori alla scoperta di scorci e paesaggi di rilevante valore storico e naturalistico, nell'entroterra e seguendo la linea della costa adriatica.

L’evento si avvale dello sponsor tecnico di Decathlon Cavallino e registra la partnership di Oikos Sostenibile (organizzazione che sostiene le reti tra realtà sostenibili attraverso eventi e progetti nel campo dell'agricoltura a km0, del turismo, dell'artigianato, dell'arte, della musica e della mobilità) e di Cocovan (servizio di sharing economy specializzato in pacchetti esperienziali on the road, in van e camper).

Non resta scegliere l’esperienza che più si adatta alle proprie esigenze, comporre il programma personalizzato è facile e veloce!

Rimandiamo al sito www.lostinature.it per avere accesso ad un ricco catalogo di nuove avventure.

Importante: se si desidera sperimentare un'attività che richiede l’utilizzo di attrezzature (arrampicata, bike, canoa etc.) è consigliato prenotare in anticipo!

Possibilità di: parcheggio gratuito, campeggio, sosta camper, b&b, degustazione cibo locale, doccia e servizi igienici.

Collegamenti: chi arriverà da fuori regione potrà godere della nostra partnership con Cocovan! Da Roma, da Napoli e da Matera è possibile usufruire di un entusiasmante pacchetto che, oltre a prevedere lo sharing del camper, offre la possibilità di passeggiare sul ponte tibetano a Sasso di Castalda, vivendo l’esperienza di un picnic ai piedi di un paesaggio naturale strepitoso.

Festival Pet Friendly

Per informazioni e prenotazioni:

lostinaturefestival@gmail.com

Official Website: www.lostinature.it

Pagina FB: https://bit.ly/2VBVb0F

INFOLINE:

389-7978697 (Lidia Chiappalone)

389-2636951 (Monica Renna)