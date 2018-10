Maestri caffettieri: al via i nuovi corsi di barista basic

Martedì 9 ottobre, il Campione italiano Baristi 2017, Francesco Masciullo avvierà i nuovi corsi di formazione della scuola di Valentino Caffè S.p.A. con il corso Barista Basic. Seguirà, mercoledì 10 ottobre, Eva Palma che aprirà i corsi Latte Art.



Valentino Caffè rimanendo fedele ai propri principi etici basati sulla “responsabilità sociale d’impresa” ovvero sulla “responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società”, da non pochi anni si adopera per contribuire allo sviluppo delle giovani menti e alla crescita culturale, economica e sociale della regione Puglia, vantando una fitta rete di collaborazione con l’Università del Salento e con gli Istituti Alberghieri della provincia di Lecce.



Già dal 2014 ospita, inoltre, nella sua sede, sita nella zona industriale del capoluogo salentino, la scuola di formazione professionale Maestri Caffettieri diretta da Marina Montefrancesco. Ciclicamente Maestri Caffettieri ha organizzato giornate di studio, seminari e workshop avvalendosi di docenti particolarmente noti in campo internazionale: HidenoriIzaki, Chiara Bergonzi e Manuela Fensore.



Per tutti i corsi 2018/’19 Maestri Caffettieri ha deciso di investire ancora di più nella propria offertaformativa accogliendo definitivamente nel proprio corpo docenti dei Trainers prestigiosi, conosciuti e apprezzati anche fuori dai confini nazionali, come, appunto il Campione italiano Baristi 2017, Francesco Masciullo, Eva Palma e Simone Amenini.



Le lezioni offriranno una vera e propria full immersion nella poliedrica cultura del caffè e del cappuccino e avranno la durata di 9 ore. Esse si caratterizzeranno di una parte teorica e molto spazio sarà dedicato alla didattica laboratoriale. Infatti, ogni studente, nel corso delle molte ore di esercitazione pratica, avrà la propria postazione lavorativa attrezzata e il docente lo seguirà individualmente, face to face. I corsi sono a numero chiuso, possono accreditarsi solo otto persone. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione utile per la stesura dei curricula. Inoltre, tutti i corsi firmati Maestri Caffettieri sono validi come preparazione per le certificazioni Scae Coffe e Latte Art Grading System.



I programmi didattici prevedono lo studio della botanica, l’analisi della filiera del chicco del caffè, le procedure per una corretta estrazione dell’espresso, la montatura del latte, la manutenzione e la pulizia, le tecniche di estrazione alternativa e lo studio della chimica applicata al caffè, ovvero l’importanza dell’acqua nella fase di estrazione.



L’appuntamento è presso la sede della Torrefazione Valentino Caffè, sita a Lecce, in viale Croazia, Z.I.



Info e pronotazione: maestricaffettieri@valentinocaffe.com - tel. 0832.240771



Lucia Mariano