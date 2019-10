“Mestoli con passaporto”: 14 piatti dal mondo per sentirsi a casa

LECCE – L'integrazione si siede a tavola. Al via, a San Pio, la nuova edizione di Mestoli con passaporto, la rassegna che promuove l’incontro e lo scambio tra culture attraverso il cibo, curata da Spazio disponibile di Lecce. Il primo appuntamento-evento di Mestoli con passaporto di quest’anno si terrà nel Parco della Chiesetta Balsamo a Lecce, sabato 12 ottobre a partire dalle 19, e mette insieme tutte le esperienze culturali incontrate. Tanti infatti saranno gli ospiti e diversi i momenti di intrattenimento, tra performance, musica e degustazioni di 14 piatti tipici realizzati da cuochi dell’Albania, della Francia, del Messico, del Pakistan, dell’Iran e del Giappone. L’evento del 12 ottobre è a cura di Spazio disponibile con il patrocinio del Comune di Lecce, assessorati a Welfare e accoglienza e alla cultura, in collaborazione con Ama – Accademia mediterranea dell’attore, Associazione Civica, Università del Salento, Slowfood Lecce, Casa delle Agriculture di Castiglione d’Otranto, Lua – Laboratorio Urbano Aperto.

“Partendo dalla domanda “Dove mi sento a casa?”, mutuata da una lectio magistralis della filosofa Agnes Heller – spiegano gli organizzatori Ermelinda Bircaj e Juri Battaglini - gli ospiti del “Cerchio della parola” ci aiuteranno a indagare i cambiamenti del mondo contemporaneo legati in particolare alla cultura del cibo. La cultura del cibo e la varietà dei suoi ingredienti planetari pone le basi per epocali cambiamenti dei paesaggi, dei prodotti che oggi noi consumiamo, di alcuni sistemi di produzione agricola. La stessa varietà pone anche problematiche legate alle importazioni e al commercio internazionale dei prodotti, con notevoli conseguenze sotto il profilo della sostenibilità ambientale”.

Questo il programma dell’evento:

Cerchio della parola con: Silvia Miglietta (assessore del Comune di Lecce a Welfare, Accoglienza, Diritti civili), Fabiana Cicirillo (assessore alla Cultura del Comune di Lecce), Franco Ungaro (Direttore di AMA – Accademia Mediterranea dell’Attore), Donato Martucci (docente in Antropologia culturale Università del Salento), Monica Genesin (docente in Lingua e Letteratura Albanese Università del Salento), Nicolangelo Barletti (Presidente associazione Civica), Entela Cukani (docente Università del Salento), Blenti Shehaj (Associazione Multietnica dei Mediatori Interculturali - A.M.M.I. Torino), Maya Kagawa (Architetto), Sergio Longo e Antonella Capraro (Slowfood Lecce), Alessandra Fersini (Casa delle Agriculture), Lusia Quintero (storico), modera Juri Battaglini (LUA). Dalle 20 Cerchio del cibo, con 14 piatti del mondo a cura di Hossein Arbabi, Ghayas Uddin, Maya Kagawa, Emmanuel Ferrari, Julian Costa, Lusia Quintero in collaborazione con Laura Leone. Di seguito il menu. Per l’Albania: Byrek me gjiz (pasta sfoglia, uovo, yogurt, formaggio); byrek me mish (pasta sfoglia, cipolla, pomodoro, carne macinata, aneto); qofte (carne macinata, pane, aglio, uovo, aneto); revani (dolce a base di fecola di patate, noci, burro e zucchero). Francia: la quiche aux légumes de saison (torta salata con verdure di stagione); le crumble aux pommes accompagnée de se crème anglaise (dolce a base di crumble di mele con crema inglese). Messico: Picadillo (carne tritata, patate, carote, cipolla); Insalata di riso alla messicana (riso, fagioli, peperoncini verdi, mais, pomodorini, mezza cipolla tabasco). Pakistan: chicken biugani (pollo con riso, spezie e verdure); vegetable suse (salsa speziata, verdure, yogurt con rovanelli). Iran: mirzaghasemi, ( melanzane affumicate con aglio , pomodoro e uovo); shopeh zard (dokce a base di riso, latte, zafferano acqua di rose). Giappone: Yakisoba (grano saraceno); karaage (pollo marinato con salsa di soia, aglio, zenzero, fecola di patata condito, simile alla tempura). Alle 21,30: Cerchio del corpo con "Semi nel mondo", performance di e con Ermelinda Bircaj e Sophia Pepe (allieve di Ama). Alle 22: Cerchio dei suoni con Mediorientale – sonorizzazioni nel Parco di Chiesetta Balsamo