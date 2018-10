Il Parco Culturale Ecclesiale “ Terre del Capo di Leuca ‐ De Finibus

Terrae”, Fondazione di Partecipazione della Diocesi di Ugento - S.

Maria di Leuca, comunica che da Domenica 21 sino al 31 ottobre, ogni

giorno dalle ore 19.00 alle 21.00, presso le Sale del Palazzo Principi

Gallone di Tricase sarà possibile visitare “Ai tremendamente vivi -

Mostra di Arti Visive”,realizzata per ricordare il XXV anniversario

del “dies natalis” di don Tonino Bello.

La collettiva sarà inaugurata Domenica 21 Ottobre, alle ore 19.00, da

Mons. Vito ANGIULI, Vescovo di Ugento – S. Maria di Leuca, da Carlo

CHIURI, Sindaco di Tricase, da Sebastiano LEO, Assessore Regionale

alla Pubblica Istruzione e da Pamela LICCHELLI, Dirigente Istituto

Comprensivo di Gagliano del Capo.

Nella stessa occasione, sarà possibile assistere al concerto

dell’Orchestra scolastica dell’Istituto Comprensivo di Gagliano del

Capo e ascoltare le testimonianze di alcuni fedeli che hanno

conosciuto personalmente Don Tonino Bello. Inoltre, nelle sale del

maestoso palazzo, per tutta la durata della mostra, si potrà visitare

la Mostra fotografica e documentale “libro vivente” a cura del Gruppo

“Don Tonino” della Parrocchia Natività Beata Vergine Maria di Tricase.

La collettiva d’arte vedrà la partecipazione di artisti di chiara fama

nazionale e internazionale, come: Giuseppe Alessio, la palestinese

Reema Almozayyen, Maria Bomanduce, Mimmo Camassa, Andrea Cangiani,

Giulio Giancaspro, Fabio Giannotta, Don Gianluigi Marzo, i siriani

Burhan e Zahi Issa, Giovanni Morgese, Rita Protopapa, Miryam Risola,

Rosario Rosafio, Vito Russo e Luigi Sergi.

L’evento artistico, organizzato dal Centro Artistico Internazionale

del Mediterraneo ed dal Centro Artistico Spirituale “Angeli”, con il

partenariato dell’Associazione di Alta Cultura Musicale “W. A.Mozart”,

si svolge a conclusione dell’Anno Giubilare di Don Tonino Bello,

omaggiando la figura dell’illustre Vescovo di Molfetta con una

produzione artistica, connubio tra le arti visive, letterarie e

musicali, in cui gli estratti delle omelie e degli scritti di don

Tonino Bello, sapientemente innestati, evidenzieranno l’importanza e

dell’attualità del grande patrimonio che rappresentano i pensiero e la

testimonianza di uno dei più illustri figli di Puglia.

Sempre per ricordare il XXV anniversario del “dies natalis” del

prelato di Alessano, il Centro Artistico Internazionale del

Mediterraneo ha organizzato anche l’evento artistico “Tessere di Pace”

allestita in anteprima nel Dicembre 2017, presso l’ipogeo della

Basilica dell’Incoronata nell’Arcidiocesi di Napoli e successivamente

a Molfetta, dal 8 al 20 aprile 2018, in concomitanza con la visita

del Santo Padre, Papa Francesco, è stata allestita nelle suggestive

sale dei Templari e ammirata da migliaia di visitatori, evidenziando

l’affetto e la devozione verso Don Tonino, cittadina dove ha espresso

a pieno il “Sognatore appassionato di Dio e della Vita. Il sogno di

una Chiesa che si fa missionaria; il sogno di una famiglia umana che

vive nella giustizia, nella Pace, nel servizio ai poveri; il sogno di

cieli nuovi e terra nuova, che fa germogliare una nuova primavera”.

La collettiva “Ai tremendamente vivi - Mostra di Arti Visive” annovera

il partenariato dell’ Ufficio Nazionale Tempo libero, sport e turismo

della CEI –Conferenza Episcopale Italiana, la Diocesi Ugento S.Maria

di Leuca, il Museo Diocesano di Molfetta, il Museo diocesano di Ugento

S.Maria di Leuca, Il Parco Culturale Ecclesiale “ Terre del Capo di

Leuca ‐ De Finibus Terrae”, la Fondazione Don Tonino Bello – Alessano

e la Regione Puglia.