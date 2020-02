La preziosa mostra fotografica “Through our eyes”

"RESISTANCE" organizzato da SEYF si tiene a Lecce.

L’evento rientra all’interno del progetto Erasmus Plus “RESISTANCE” promosso da SEYF con il prestigioso partenariato del Polo Bibliomuseale di Lecce della Regione Puglia, il Comune di Lecce e Action Aid Lecce.

All'interno del progetto, che si svolge presso l'ex convitto Palmieri, la pregevole e preziosa mostra fotografica “Through Our Eyes” realizzata dalla ONG Still I rise in collaborazione esclusiva con Action Aid Lecce.

La mostra si terrà a Lecce dal 24 febbraio al 7 marzo.

La mostra non porta scatti di adulti verso i bambini, bensì istantanee tra coetanei. Dietro l’obiettivo della macchina fotografica non ci sono giornalisti o fotoreporter ma i ragazzi e le ragazze che vivono nel campo profughi costruito sull’isola di Samos, in Grecia. I giovani fotografi sono studenti e studentesse di Mazí, la scuola per preadolescenti e adolescenti rifugiati aperta dalla ONG ‘Still I Rise’ per offrire un’occasione unica di educazione alla resilienza, attraverso l’attività didattica e la formazione psicosociale. Nelle foto esposte in mostra le difficoltà che i ragazzi e le ragazze dai 12 ai 17 anni si trovano a dover fronteggiare ogni giorno nell’Hotspot di Samos.