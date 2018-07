Per il quarto anno consecutivo l’Associazione Apprendisti Cittadini e il Comune di Arnesano con il patrocinio dalla Provincia di Lecce e dalla Regione Puglia, organizzano la Notte dei Bambini ad Arnesano, l’evento notturno che mette al centro i bambini e le loro passioni.

Per una notte intera il Parco Urbano del Rione Riesci di Arnesano tornerà ad essere un luogo a metà tra il reale e il fantastico, in cui i bambini potranno trovare spazio per esprimere la loro creatività e magari scoprire il proprio talento.

Graditi ritorni (Accademia Altetica Veneziano, Azione Cattolica Ragazzi di Arnesano, Fiabimbando, Gruppo Scout Agesci, Idea Verde, Light Up, MicroNido - l’isola dei piccoli, Ortinsieme, Pinguli Pinguli, Progetto Antares e Vivarch) e nuovi amici (ACI, Baraonda, BLABLABLA, Casa "d" Lu srls, CRI, Enzo Fina, Libreria Paoline, Libreria Tra le Righe e Masseria Didattica Quattro Pizzure) hanno organizzato ben 20 laboratori, tutti nuovi e gratuiti: archeologia, scienza, composizione floreale, sicurezza stradale, manipolazione della creta, astronomia, orto botanico, letture animate e molto altro ancora. Allieterà la serata la Crazy Band con un concerto itinerante nel parco.



Appuntamento il 28 luglio 2018 dalle ore 20:00 presso il Parco Urbano del Rione Riesci di Arnesano.





Info:

Gianluca 334 9949621

Marina 328 3824004