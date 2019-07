Notte dei bambini ad Arnesano

NOTTE DEI BAMBINI 2019



Appuntamento il 27 luglio 2019, a partire dalle ore 20:00 nel Parco Urbano del Rione Riesci di Arnesano Prov. di LECCE con la V^ edizione della Notte dei Bambini.



Luci, musiche e tantissimi Laboratori, tutti diversi, TUTTI GRATUITI. Laboratori di arte, musica, scienza, archeologia, riciclo creativo, colori naturali, composizione floreale, astronomia e tanto altro ancora.



Quest’anno il filo conduttore dell’evento è il rispetto per l’ambiente che ci circonda e ciò che tutti noi possiamo fare per lasciare alle future generazioni un mondo migliore e più pulito. Tante sorprese e novità per un’edizione della Notte dei Bambini tutta green.



L’evento è organizzato dall'Associazione Apprendisti Cittadini in collaborazione con il Comune di Arnesano e il patrocinio gratuito della Provincia di Lecce e della Regione Puglia.



LOCATION:

https://goo.gl/maps/hL4cCTFLLchtUJyb7



INFO:

http://www.apprendisticittadini.it

https://www.facebook.com/ApprendistiCittadini/