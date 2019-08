"Una notte nel borgo" ad Alessano

La magia dell'evento "Una Notte nel Borgo" giunge alla sua VI edizione e giovedì 22 agosto torna ad accendere il centro storico di Alessano (Le).

Corti e cortili, piazze e palazzi rinascimentali, accoglieranno molte tra le migliori testimonianze della scena artistica salentina dalla musica al teatro, dalla scrittura alle proiezioni cinematografiche; percorsi enogastronomici, mostre pittoriche e fotografiche, artigianato, artisti di strada e molto altro ancora.



Tra i protagonisti del ricco cartellone della rassegna ci saranno Antonio Castrignanò, Claudio Prima e l'Orchestra La Repetition, Mino De Santis, Fabrizio Saccomanno, Redi Hasa, Rachele Andrioli, Rocco Nigro, Dario Muci, Antonio Calsolaro, Massimiliano De Marco e Luigi Mariano.



Le dimensioni del Centro Storico di Alessano, ca. 80.000 mq, fanno della Notte nel Borgo uno degli eventi più imponenti della provincia di Lecce, considerando il numero di spettacoli e la varietà di beni e luoghi culturali fruibili.



Un evento reso ancora più speciale da un atteso concerto d'anteprima: mercoledì 21 agosto, aspettando "Una Notte nel Borgo", i Radiodervish in concerto ad Alessano in Piazza Mercato.



Il programma completo de "Una Notte nel Borgo"

• Piazza Mercato: Luigi Mariano, Antonio Castrignanò, La repetitiòn - Orchestra senza confini.

• Corte Micocci: Redi Hasa, Rachele Andrioli, Rocco Nigro - Dario Muci, Antonio Calsolaro e Massimiliano De Marco.

• Piazzetta Oronzo Costa: spettacolo teatrale "Parole date" di e con Fabrizio Saccomanno - Concerto di Mino De Santis

• Quartiere Giudecca: rassegna pittorica e artistica "Arte e Paesaggio" a cura di Espéro Spin-off Unisalento.

• Palazzo Legari: Mostre pittoriche e fotografiche - Luigi Monaco (Fingerstyle guitar) - Ilenia Torsello, sassofono jazz/blues tra gli anni 20 e gli anni 50.

• Piazza Don Tonino Bello: Concerto musicale di Cantiere Popolare (progetto degli Ionica Aranea)

• Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese: presentazione del libro a cura della Libreria Idrusa



Tra corti, stradine e piazze, il centro storico di Alessano sarà un cammino tra profumi e sapori grazie al percorso enogastronomico nel quale si potranno degustare le specialità del territorio, al percorso dell'artigianato e ai tanti spettacoli di artisti di strada.



Per info e dettagli è possibile inviare una email all'indirizzo associazioneliber@gmail.com



Nello specifico è possibile contattare i seguenti recapiti: artisti di strada e artigiani 3271041092, enogastronomia 3884427562, sponsor 3288149559.



"Una Notte nel Borgo" è un evento organizzato dall'associazione culturale L.I.B.E.R. Azione in collaborazione con il Comune di Alessano e il GUS Gruppo Umana Solidarietà, patrocinato e cofinanziato dalla Regione Puglia e dall'Assessorato all'Industria turistica e culturale. Mondoradio Tuttifrutti è radiopartner ufficiale dell'evento. Tra i partner del Festival anche il Gal Capo di Leuca, il Parco Otranto - S.M. di Leuca e la rete Sac Porta d'Oriente.