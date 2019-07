La notte rosa di Slow Wine al Ristorante Lilith di Vernole

Domenica 14 luglio (ore 20 - ingresso 35 euro - ridotto 30 euro per i soci) nel giardino del Ristorante Lilith a Vernole (prov. Vanze/Strudà), si festeggerà "La notte rosa di Slow Wine", un evento promosso da Slow Food Editore, dalla redazione di Slow Wine e dalla condotta leccese dell'associazione internazionale no profit, nata con il nome di Arcigola e fondata in Piemonte nel 1986 da Carlo Petrini, in cui i protagonisti saranno i vini rosa e le loro storie.

Dopo la presentazione della nuova nata in casa Slow Food Editore, La guida ai migliori 100 vini rosa d'Italia, con la partecipazione del curatore regionale Francesco Muci, la serata proseguirà in un clima di festa con la degustazione di otto vini, provenienti da differenti regioni italiane, selezionati tra i 100 recensiti all'interno della guida.

In degustazione Lirico - Monferrato Chiaretto Doc (Cascina Gilli - Piemonte), L'Aura - Schiava Gentile (Azienda Noventa - Lombardia), Bardolino Chiaretto Doc (Azienda Giovanna Tantini - Veneto), Cybelle - Rosato Igt (Azienda Raimondo - Lazio), Tauma Vino Rosato 100% Montepulciano (Azienda Pettinella - Abruzzo), Cistus- Terre Siciliane IGP (Azienda Gianfranco Daino - Sicilia) e, in rappresentanza della Puglia, Kreos - Negroamaro Salento Igt (Azienda Castello Monaci) e Le Pozzelle - Salice Salentino Rosato Doc (Candido). La proposta food, a cura degli chef Matteo e Miriana del Ristorante Lilith, inserito, tra le altre, nella guida Osterie d’Italia di Slow Food con il riconoscimento della chiocciola, sarà un percorso tra i sapori della terra salentina.