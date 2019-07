L'Opera dei Pupi siciliani a Tricase

Prosegue la quarta edizione della Scuola estiva di storia delle tradizioni popolari dedicata quest'anno a “Cantastorie nel Capo di Leuca. Viaggiando tra Mediterraneo, Balcani, Africa”.

Ricco il programma di domani, sabato 20 luglio, per la quarta giornata della Scuola dedicata all'Opera dei pupi siciliani, riconosciuta dall'Unesco.

La lunga giornata di appuntamenti in programma domani inizia, come sempre, alle 9.30 presso la sede di Liquilab in piazzetta dell'Abate a Tricase con la residenza etnoantropologica e artistica cura di Ornella Ricchiuto, sociologa e ricercatrice in Antropologia culturale, e Anna Cinzia Villani, cantante e danzatrice della tradizione orale.

Alle 13 assaggi di oli da olive: conoscenza e qualità salutistiche. Prove d’assaggio, identificare i pregi e i difetti.

“ Ulìata” e degustazione contadina presso l'a zienda agricola “Merico Maria Rosa” di Miggiano.

Alle 18 il workshop dedicato a “Pupari, cuntisti, cantastorie e l’Opera dei Pupi siciliani”.

Introduce e coordina Valentina Lapiccirella Zingari, antropologa di Simbdea - Società italiana per la museografia e i beni demoetnoantropologici. A seguire il laboratorio di costruzione dei Pupi a a cura di Salvo Bumbello, figlio d’arte, maestro costruttore di pupi, artigiano di storie.

Alle 21 presso Cook ad Chat a Poggiardo uno scambio di pietanze tra la Sicilia e il Capo di Leuca: protagonista a capunata, tipicità siciliana.

Alle 22 presso l'atrio di Palazzo dei Principi Gallone di Tricase lo spettacolo, aperto e gratuito, del Teatro delle Marionette “L’Opera dei Pupi siciliani” riconosciuto dall’Unesco “Capolavoro orale e immateriale dell’umanità”.

In scena “Il duello di Orlando e Rinaldo per amore della bella Angelica” della compagnia “Opera dei Pupi Brigliadoro” del puparo Salvatore Bumbello. Gli artisti in scena: Salvatore Bumbello, Luciano Bumbello, Francesco Bumbello e Luciano Guarino. Tratto dalla Storia dei Paladini di Francia di Giusto Lodico.

La serata sarà arricchita dal workshop “Cunto e l’Opera dei Pupi” a cura di Rosario Perricone, direttore del Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino di Palermo.

La Scuola stiva di storia delle tradizioni popolari

La Scuola, istituita dall'associazione Liquilab, è promossa da Liquilab con Comune di Tricase, Mibac - Istituto centrale per la demoetnoantropologia, Regione Puglia – Assessorato all'Industria turistica e culturale, con il patrocinio di Provincia di Lecce e dell'Università del Salento ed è realizzata in collaborazione con una folta rosa di associazioni e fondazioni internazionali.

La manifestazione unisce l'approfondimento nell'ambito della ricerca demoetnoantropologica con la proposta performativa, attraverso un fitto calendario di seminari, workshop, spettacoli e una residenza antropologica e artistica.

La direzione scientifica è a cura di un prestigioso comitato di esperti in ambito antropologico e pedagogico: Eugenio Imbriani, docente di Antropologia Culturale all'Università del Salento, Ornella Ricchiuto, sociologa e ricercatrice in Antropologia, Liquilab, Monica Genesin, presidente del Cesmil - Centro studi minoranze linguistiche, docente di Letteratura e lingua albanese all'Università del Salento, e Giuseppe Ricchiuto, docente di Discipline pedagogiche e sociali, ricercatore in Autobiografia, Liquilab. La direzione artistica della residenza è affidata ad Anna Cinzia Villani, ricercatrice, cantante e danzatrice della tradizione orale e direttrice del Coro Liquilab di canto tradizionale.

Gli eventi serali sono gratuiti e aperti a tutti, mentre è possibile partecipare ai workshop e alla residenza artistica iscrivendosi gratuitamente ( infoliquilab@gmail.com - +39 348 3467609). A conclusione dei lavori verrà rilasciato un attestato di partecipazione.