Escursione a Porto Badisco e lungo i sentieri del Parco naturale

Con questa avventurosa escursione in Mountain Bike (MTB) esploreremo Porto Badisco e la Valle dei Cervi percorrendo i Sentieri ciclo-escursionistici del Parco Naturale Otranto-Leuca, guidati da una Guida Ambientale Escursionistica Bike e supportati dalla nostra stazione mobile. Partiremo da Porto Badisco, in sella alle nostre MTB ci dirigeremo nel Canyon naturale, risaliremo la piccola serra e ci inoltreremo sul Sentiero serra Badisco, in questo primo tratto il fondo risulta misti sterrato con roccia affiorante e a volte ci si muove su piccoli tratti di roccia nuda.

Da qui prenderemo sul Sentiero della Vicia Giacominiana che ridiscende nel Canyon Badisco con un tratto in forte pendenza e una risalita impegnativa. Da qui proseguiremo sul Sentiero dei Fossili marini a tratti scorrevole con fondo in sterrato, attraverseremo uno stretto tratturo che ci porterà sulla strada vicinale Panareo. Proseguiremo con andatura più rilassata per questo bellissimo tratto panoramico per recuperare un pò di energie che ci serviranno per il secondo tratto più impegnativo. Proseguiremo il percorso ridiscendendo nella meravigliosa Valle dei Cervi.

Qui il fondo ridiventa misto sterrato con rocce affioranti a tratti roccia nuda. Una piacevolissima discesa ci porterà a scollinare una piccola rupe rocciosa sul Sentiero Grotta della Macchia, che ci porterà a raggiungere la costa quasi a livello del mare. Faremo sosta relax ed esploreremo la Grotta della Giumenta. Ripartiremo sul Sentiero di Sant’Emiliano che ci porterà sulla rupe dove si erge incantata la famosa Torre di Sant’Emiliano.

Qui sosta panoramica e in sella alle nostre Mountain Bike ridiscenderemo la rupe dal Sentiero Valle dei Cervi, scollinando su fondo misto terra e roccia. Proseguiremo sul sentiero costiero su misto roccia e raggiungeremo l’incantata Baia di Porto Badisco. Proseguiremo lungo il Sentiero Grotte dei Cervi risalendo in cima alla sommità del Canyon e ridiscendendo scollinando sino alla base del Canyon. Qui riprenderemo la Strada litoranea e percorso un brevissimo tratto ritorneremo a Porto Badisco in Piazzetta Consiglio al punto di partenza dove terminerà la prima parte della nostra avventura in Mountain Bike. Pausa tecnica, revisione bike e relax.

Pausa pranzo dal mitico Bar da Carlo con panino tradizionale e birra artigianale. Nel pomeriggio ripartiremo in sella alle nostre MTB per affrontare la seconda parte della nostra avventura, percorreremo il versante Sud del Canyon naturale, percorreremo il Sentiero Mulattiera la Fraula, in salita per raggiungere l’altopiano del Canyon, qui faremo un loop avventuroso lungo un sentiero su misto roccia che ci porterà ad esplorare le Grotte della Balena e la Grotta degli Innamorati. Risaliremo sulla vetta dell’altopiano carsico e imboccheremo la millenaria Via Appia Calabro Sallentina, visita alla Masseria Consalvi e pedaleremo lungo questo antico tracciato su misto sterrato e strada carraia e raggiungeremo la mistica Chiesetta della Madonna della Serra.

Proseguiremo lungo il tracciato della Via Appia Calabro Sallentina, percorrendo questi meravigliosi sentieri sterrati, delimitati da muretti a secco e circondati da uliveti, immersi in un paesaggio rurale unico e di immenso valore storico e archeologico. Visiteremo il Menhir di San Giovanni Malcantone, e l’annessa masseria storica. Da qui da qui risaliremo la serra in direzione Cerfignano per raggiungere il paese e la Cappella di Santa Loia.

Qui sosta relax prima di ripartire ridiscendendo i Sentieri lungo il tracciato della Via Appia Calabro Sallentina, dove nell’ultimo tratto esploreremo il Sentiero delle Croci avventuroso con roccia affiorante che ci porterà alla Grotta delle Croci e poi ancora ridiscendendo raggiungeremo Masseria Grande. Da qui, sempre in sella alle nostre Mountain Bike, percorreremo i Sentieri panoramici Terre Rosse, esplorando la zona e la dolina carsica nota come il Bacino.

Da qui ridiscenderemo sulla strada litoranea, pedaleremo sino a Torre Minervino, qui effettueremo una sosta panoramica e rientreremo così agevolmente a Porto Badisco al punto di Partenza in Piazza Consiglio dove terminerà la nostra avventurosa escursione in MTB.



🕗Programma e Luoghi di Interesse📌

Ore 9:30 Incontro dei partecipanti al punto di ritrovo

Ore 10:00 Info tecniche, preparazione e Partenza

►Porto Badisco

►Il Sentiero della Serra

– Il Sentiero della Vicia Giacominiana

– Il Canyon naturale

– La cascata di pietra

– Sentiero Masseria Terrad’Otranto

►Strada Vicinale Panareo

– Il Sentiero del Peperoncino

– Il Sentiero Valle dei Cervi

– Sentiero Grotta della Macchia

– Il Sentiero Rupe di sant’Emiliano

– Torre Sant’Emiliano

►I Sentieri della Valle dei Cervi

►Il Sentiero Grotte dei Cervi

►Ponte Badisco

Ore 13:00 Porto Badisco, fine prima parte

– Pausa tecnica e stretching, sistemazione bici e attrezzature

►Pranzo e relax



Ore 13:30 Incontro dei partecipanti al punto di ritrovo

Ore 14:00 Info tecniche, preparazione e Partenza

► Il Sentiero Mulattiera La Fraula

►Il Sentiero della Balena

►La Grotta della Balena

– La Grotta degli Innamorati

– La Masseria Consalvi

– Sentiero Via Appia Calabra Sallentina

– Chiesa della Madonna della Serra

– Menhir S.Giovanni Malcantone

►Cerfignano

►La Cappella di Santa Loia

– Sentiero delle Croci

– Masseria Grande

– Sentieri Terre Rosse

– Torre Minervino

– Porto Badisco

Ore 17:00 Fine Escursione e rientro al punto di partenza

⚠️Il programma potrà subire variazioni a giudizio della Guida Ambientale Escursionistica per motivi tecnici di sicurezza e meteorologici.



DETTAGLI ESCURSIONISTICI🔍

►Durata: 🕒6h/8h (Giornata Intera)

►Lunghezza percorso:🚩24 Km (Giornata Intera)

►Difficoltà: 🚦Moderata🤙

►Livello: 📶T (Turistica) / E (Escursionistica)

►Tipologia fondo: sterrato 70%, roccia 15%, strade vicinali 15%

►Punto di ritrovo : Piazzetta Consiglio, 73028 Porto Badisco LE, (di fronte Bar/Alimentari da Carlo)

►Come raggiungerci :https://goo.gl/maps/rBdSt5CDnn2t75Fo6



ATTREZZATURE ESCURSIONISTICHE🛠

►Cosa portare: zaino 15l🎒, borraccia acqua 07-1l, pranzo al sacco 🥪🥤,snack, cibi e bevande energetiche, frutta secca🌰, barrette energetiche🍫.

►Abbigliamento consigliato: abbigliamento escursionistico adatto alla stagione, maglietta bike sintetico👕, pantaloni lunghi da trekking/bike👖, scarpe da trekking/bike 👟, felpa/pile, giacca Bike/trekking anti-acqua🌧/anti-vento💨,bandana/sotto-casco.

►Attrezzature consigliate 🛠: Kit Escursionismo bussola/gps📱, macchina fotografica📷, fischietto segnalatore.

►►Attrezzature Fornite:

►Kit Bici/Biking: Bici da Escursione, Mountain Bike (MTB), Bici da Passeggiata, E-Bike (Bici elettrica), Caschetti Bike, Kit Foratura, Borse portaoggetti da bici, porta smartphone/dispositivi



INFORMAZIONI 🔎

►Attività: Escursione in bici, Biking, Trekking, Educazione Ambientale

►Come ci muoviamo: Pedalando in Bici 🚵🏽 con pause, camminando a piedi🚶👣.

►Famiglie con bimbi e ragazzi: 12-16 anni 👨👩👧👦



QUOTA DI PARTECIPAZIONE🎟(a persona)

25,00🏷Euro (6/8h) Giornata Intera

10,00🏷Euro (6/8h) Giornata Intera con bici propria



LA QUOTA INCLUDE🎟

►Escursione in Bici 🚵🏽

►Noleggio Bici ed Attrezzature🚴

►Escursione Guidata 🚶💁‍♂️

►Guida Ambientale Escursionistica (A.i.g.a.e)👲🏻

►Trekking & Attività Guidate🚶

►Guida Turistica (Regione Puglia)💁‍♂️

►Visita Guidata

►Ecologo e Biologo 👩‍🌾

►Laboratorio Naturalistico

►Educazione Ambientale

►Accompagnatore 💁‍♂️

►Attrezzature escursionistiche

►Assicurazione 🚑



*Le quote pubblicate sono soggette a variazioni in base alla stagione, al numero di persone, alle richieste, ai gruppi e alle singole prenotazioni e al noleggio di attrezzature.

**Le quote possono essere versate lo stesso giorno dell’escursione direttamente al responsabile di Naturalmente Salento o alla Guida.



ℹ️INFO & PRENOTAZIONI🎟

Per informazioni, dettagli e prenotazioni contattare:

📩Naturalmente Salento: naturalmente.salento@gmail.com



☎️ 📞 📲 Telefonicamente e messaggistica

📲Tel/WhatsApp: 338-7799477 (Francesco)



☑️Puoi richiedere e prenotare questa escursione in formula privata su prenotazione compilando on line il Modulo di Richiesta Escursioni Private al seguente link:

➡️https://forms.gle/oNHwZi6dnBwAoWvu8



☑️Puoi iscriverti e prenotare questa escursione in formula Escursione di gruppo a Calendario compilando on line il Modulo di Richiesta Escursioni di gruppo a Calendario al seguente link:

➡️https://forms.gle/7CS1GzwJ3gXxem6s8



☑️PRENOTAZIONE E PAGAMENTI ON LINE SU PIATTAFORMA:

AIRBNB

TRIPADVISOR



DETTAGLI ORGANIZZATIVI📋

►Organizzazione: NaturalmenteSalento®

►Guide Ambientali Escursionistiche: Francesco Chiappalone (A.i.g.a.e)- PU 109, Andrea Seviroli (A.i.g.a.e), Francesco De Salve (L.a.g.a.p).

►Guide Turistiche: Monica Renna, Daniele Andreano

►Guide Naturalistiche: Francesca Nemola

►Accompagnatori: Andrea Agrosi, Vito Santoro

►Itinerario ideato da: Francesco Chiappalone



👨‍💻Per maggiori informazioni e conoscere chi siamo:

www.naturalmentesalento.it

www.pugliaroutes.com