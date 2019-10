Professione sommelier in Italia e nel mondo: al via i nuovi corsi

Fondazione Italiana Sommelier di Puglia, anche quest’anno, è pronta a formare nuovi professionisti del vino, creando una straordinaria occasione di crescita e formazione professionale, perché la cultura cambia la vita in meglio, la arricchisce e crea sempre nuove opportunità.

Da nord a sud della Puglia, Corsi di Qualificazione che puntano all’eccellenza con grandi relatori dall’esperienza ultradecennale provenienti dalla sede nazionale Bibenda, eccellenti carte dei vini, con oltre 160 etichette in degustazione tra le migliori nel mondo, materiale didattico aggiornato, location di prestigio, tutor professionisti a disposizione e doppia attestazione finale, una nazionale riconosciuta dalla Presidenza della Repubblica Italiana, e l’altra internazionale, grazie all’affiliazione alla Worldwide Sommelier Association.

Tutto questo per dare reali prospettive lavorative in Italia e all’estero.



D’altronde da anni Fondazione Italiana Sommelier di Puglia diffonde con entusiasmo e riconosciuti risultati la cultura del vino, attraverso storiche degustazioni, seminari di approfondimento e attività didattiche. È però, soprattutto, con i Corsi di formazione che trasmette la passione per un lavoro bellissimo, perché i Sommelier possono essere straordinari ambasciatori nel mondo del nostro vino.



A Lecce il Corso verrà presentato il 3 novembre prossimo presso l’Hotel President alle 19.00 dal fiduciario della delegazione di Lecce Giorgio Syrigos D’Arpe insieme al presidente di Fondazione Italiana Sommelier di Puglia Giuseppe Cupertino. Per informazioni sulle iscrizioni Giorgio Syrigos D’Arpe 3281186376 - g.syrigos@fondazionesommelierpuglia.it - www.fondazionesommelierpuglia.it.



Ogni lezione, a Lecce come a Borgo Egnazia/Valle d’Itria, Bari, Taranto, Foggia e Corato, sarà una scoperta, perché darà la possibilità di conoscere e comprendere il vero significato di vini nati da grandi intuizioni e da storie importanti. I Sommelier di Fondazione Italiana Sommelier di Puglia sono veri professionisti che si ritrovano ad operare in situazioni sempre d’eccezione e lo fanno con serietà, orgogliosi di indossare l’uniforme del centro di cultura del vino più prestigioso al mondo.