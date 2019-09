Punta Palascìa con Yallers e Apulia Stories

Ci ritroveremo il pomeriggio di domenica 29 settembre per visitare l’estremo oriente d’Italia.

Sì, parliamo di Punta Palascìa, nota anche come Capo d’Otranto.

La zona è caratterizzata da un fotogenico faro, che si erge come ultima vedetta a est, a picco sulle azzurre acque dell’adriatico.



Insieme a due realtà ben distinte tra loro come Yallers, associazione di promozione sociale capace di creare occasioni di incontro con persone che condividono la stessa passione; Apulia Stories è impegnata sul territorio locale e nazionale nell’organizzazione di eventi e rassegne culturali, mostre e quanto concerne la valorizzazione e promozione del patrimonio naturale, architettonico e umano. Il fine è raccontare la Puglia attraverso delle esperienze emotive.



PROGRAMMA E TAPPE DELLA GIORNATA



15.00 ritrovo presso Punta Palascìa

15.30 inizio passeggiata verso il sentiero che porta al faro;

16.00 visita al Faro con salita sulla Lanterna (entrata facoltativa con tariffa riservata a Yallers di € 2 da pagare in loco) da cui si potrà ammirare il mare dal punto più a est d’Italia;

18.00 per chi vorrà ci trasferiremo alla Ex-Cava di Bauxite, a pochi minuti di auto, per goderci insieme il tramonto al laghetto e realizzare qualche scatto;

19.00 termine evento e saluti finali





INFO VARIE

Punta Palascìa è famosa per la sua bellezza paesaggistica, per la presenza di un caratteristico faro, ma soprattutto per essere la zona più orientale d’Italia. La punta si trova nel territorio comunale di Otranto, città pugliese del Salento in provincia di Lecce.



Secondo alcune convenzioni nautiche questo luogo è il punto di separazione tra Mar Adriatico e Mar Ionio. Il faro ivi collocato, recentemente ristrutturato, è uno dei cinque fari del Mar Mediterraneo tutelati dalla Commissione europea.



Come in tutti i nostri Openday, oltre a esplorare insieme un posto della nostra amata Italia, sarà possibile scoprire la nostra associazione. Il team, insieme agli altri soci, vi racconterà con piacere cosa facciamo, lo spirito dell’associazione e risponderà a tutte le vostre curiosità.



Per iscriversi all'evento: https://yallers.com/evento/punta-palascia-openday/