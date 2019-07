Al via la 19° edizione di marangiane in festa

Dal 26 al 29 luglio Castrì di Lecce è pronta ad accogliere tantissimi visitatori da ogni dove per far degustare tante prelibate specialità a base di melanzana nella 19esima edizione di Marangiane in Festa.

Anche quest’anno, la Pro Loco di Castrì si prepara ad organizzare quattro serate ricche di gusto, musica e novità gastronomiche: piazza Paperi a Castrì sarà ancora una volta il regno dell'ortaggio estivo più versatile in assoluto, la melanzana.

I volontari Pro Loco studiano e ricercano per ogni edizione nuove combinazioni di gusto mantenendo ovviamente invariate le ricette più amate come la classica parmigiana e le sagne 'ncannulate fatte in casa con l'impasto di melanzane e le polpette di melanzana.

Tra le novità, le bruschette della nonna con pane abbrustolito e melanzane saltate a strisce con pomodoro e aglio, i saltimbocca ripieni di prosciutto e scamorza affumicata avvolti nelle melanzane, impanate e fritte, che si potranno assaggiare dal venerdì alla domenica mentre, nell’ultimo giorno, lunedì 29 luglio, si potrà provare la novità dello strudel di melanzane, vincitori di un contest realizzato lo scorso 7 giugno alla presenza di una giuria di giornalisti del territorio che hanno assaggiato e votato i piatti presentati.

Una pasta sfoglia con all’interno un ripieno composto da melanzane fritte, carne macinata, menta e besciamella va a comporre lo strudel salato che ha trionfato all’anteprima della sagra.

A coronare l'atmosfera festosa delle quattro serate, c’è una fitta programmazione musicale che farà divertire e ballare: Venerdì 26 i live si aprono con Antonio Castrignanò, il musicista salentino, voce e tamburo della Notte della Taranta, che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Stewart Copeland, Mauro Pagani, Giuliano Sangiorgi, Goran Bregovic e molti altri divenendo nel tempo uno dei personaggi simbolo della riscoperta tradizione musicale del Salento.

Sabato 27 spazio all’energico divertentismo dei Rewind, un gradito ritorno sul palco di Piazza Paperi per ballare sulle più celebri hit dance del passato. Domenica 28 è il turno degli Scianari, band originaria di Cannole che innalza la tradizione nei tanti concerti in giro per la Puglia e non solo raccontando il Salento attraverso le sue radici.

Lunedì 29, infine, Folkalore e I Calanti concludono la quattro giorni: i Folkalore porteranno sul palco la loro interpretazione del folk salentino con un concerto dinamico e divertente da cantare e ballare insieme, dai classici di Bruno Petrachi ai loro inediti; I Calanti, poi, rinnovano la tradizione musicale di famiglia all’insegna della passione viscerale per la cultura e le tradizioni popolari del Salento.

Prodotti locali, piatti genuini e tante novità che variano di sera in sera, musica della tradizione e divertimento: questa è la ricetta di Marangiane in Festa, che da 19 anni conquista i palati dei salentini e dei turisti da ogni dove.