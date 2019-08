A Torre dell’Orso tre serate con Birre Vista Mare, dal 6 all'8 agosto

Ritorna anche quest’anno “Birre Vista Mare”, il festival dei birrifici artigianali, della musica e del buon cibo che dal 6 all’8 agosto riempirà lo splendido lungomare di Torre dell’Orso.

Organizzato dalla ciurma del The Bluebeat Pub e di Soul Food e inserito nel cartellone di eventi estivi Blufestival, il festival propone una selezione di settanta birre dal tramonto fino a tarda ora con una serie di dj-set travolgenti. Cumbia, Reggae, Beat, Ska, Black music, Electro e chi più ne ha più ne metta, tutto rigorosamente in vinile. Si alterneranno in consolle Andrea Mi, Postman Ultrachic, Tobia Lamare , Lounge Lizard aka Massimo Conte, SOULFIERO dj, Zanca, PANTU, Gigawave aka Brizio Salento, Boogie Sailor aka Antonio Romano, Dynamite from DOGS WITHOUT SOCKS dj set e altri ancora.

La proposta gastronomica di terra e mare sarà curata da Food Trucks con piatti della tradizione e street food, il tutto preparato dallo Chef Francesco Polito con la squadra di Cime di Rapa Street Food, dalla grande famiglia de Il Carrettino - Italian Street Food e dalla ciurma de La Divina Puglia.

Non solo birra: nelle tre serate si potranno degustare i vini naturali “Triple A” della cantina L’Archetipo, prodotti da agricoltura sinergica e con lieviti autoctoni, e una selezione di gin e toniche dal mondo, selezionati accuratamente da Linciano liquors.