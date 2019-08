La "Festa della municeddhra" compie 35 anni. Nel segno della tradizione

LECCE – E’ uno degli appuntamenti più longevi del Salento, visto che vanta ben 35 anni di vita. E’ la “Festa della municeddhra” di Cannole, la più grande d’Italia per gli appassionati della chiocciola, seconda in Europa solo a quella di Lleida, in Catalogna. Molto più che una sagra, dunque, ma ormai un evento culturale peculiare. Per dirla con le parole del presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva, una “testimonianza della capacità di un territorio e un punto di riferimento per tutta la Puglia”.

L’evento gastronomico inizierà domani, sabato 10 agosto, e durerà fino al 13. Organizzato dalla Pro loco Cerceto di Cannole, gode del patrocinio di Provincia di Lecce, Regione Puglia, Comune di Cannole, Gal Isola Salento, Unpli, Slow Food – Condotta Sud Salento, Foodismo, Food&Wine Emotions, SalentoEat, Apulia Stories e MotoClub Salentum Terrae.

“Riteniamo fondamentali e importanti le sagre, che raccontano tradizione e bellezza, che fanno scoprire non soltanto l’enogastronomia, ma anche l’autenticità dei borghi dell’entroterra, cioè la bellezza più intima del territorio”, ha commentato il presidente Minerva, nel corso della presentazione, avvenuta a Lecce, a Palazzo Adorno.

“Questa festa che presentiamo oggi e che la Provincia è orgogliosa di patrocinare – ha aggiunto Minerva -, è testimonianza della capacità di un territorio, punto di forza dell’estate del Salento e punto di riferimento per tutta la Puglia. Invitiamo tutti i turisti e tutti i salentini a godere il fascino di questo evento”.

Alla presentazione erano presenti anche Leandro Rubichi, sindaco di Cannole, Oronzo Piccinno, presidente della Pro loco Cerceto, Cosimo Marrocco, presidente di Gal Isola Salento, Tiziana Protopapa, responsabile di Comunicazione&Marketing, Francesco Perulli, presidente del MotoClub Salentum Terrae, Gabriele Russo, rappresentante di Pro loco Young, Gianfranco Ruggeri, brand manager e ideatore di Foodismo, Giuseppe Attanasi, docente della Bocconi, che ha esposto i risultati di una ricerca sull’impatto economico e sociale della “Festa della municeddha” sul turismo nella provincia di Lecce.

Si tratta di una kermesse gastronomica legata alla tradizione, ma contemporanea, che porta in tavola le ricette legate alla municeddha, ma anche altre prelibatezze della cucina salentina. Tutto sarà accompagnato, per strada, da musica, ritmi e colori delle feste popolari salentine.

Da quest’anno, poi, in linea con la sua filosofia, la festa sposa la sostenibilità e diventa “plastic free”, e condivide con il MotoClub SalentumTerrae il progetto sociale e la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale “Go Slow”.

Il programma musicale

10 agosto

Ore 21.30 - Sciacuddhuzzi & Party Zoo Salento – The Lesionati

Ore 23.30 - Medinita Band

Ore 00.30 - Dj-Set con Dj Wep

A seguire: “Stelle Cadenti, Chitarre E Desideri ” Jam-Session Intorno Al Falò Di San Lorenzo

11 agosto

Ore 21.30 - Mute Terre

Ore 23.30 - “Dai 70 ai 90”

Blu ’70 Feat. Maki Ferrari + Malè 1999 On Tour con Sandro Toffi e i ballerini e le ballerine del Malè

Ore 1.30 - Dj-Set con Chicco Dj di Radio Manbassa

12 agosto

Ore 21.30 - Fabbrica Folk

Ore 23.30 - 7s8 Settesotto La Band di Platinette

Ore 1.30 - Dj-Set con Dj Street Angel

13 agosto

Ore 21.30 I Scianari

Ore 23.30 Gruppo Folk 2000

Ore 1.30 Dj-Set con Alberto Minnella