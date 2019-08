Salento & Puglia Pride 2019, il 16 agosto a Gallipoli

ll 16 agosto, per le strade di Gallipoli, si svolgerà il “Salento & Puglia Pride 2019” per rivendicare un modello di società aperto, transfemminista, ecologista, accogliente e giusto. Scenderanno in piazza per urlare che tutti e per lottare per una società libera e accogliente per tutti

Salento & Puglia Pride 2019 si svolgerà il 16 agosto a Gallipoli, a partire dalle 17.30

L’evento ha il patrocinio morale di Regione Puglia, Università del Salento, Provincia di Lecce, Comune di Gallipoli, Città Metropolitana di Bari, Comune di Cisternino, Comune di Melpignano (Le) e Monteroni di Lecce. La manifestazione è organizzata da Salento Pride e Coordinamento Puglia Pride con la collaborazione di Non è Grindr, Arcigay Salento, LeA-Libermente e Apertamente e Agedo Lecce.