San Martino, le lune e il vino: in piazza si brinda alla nuova vendemmia

NARDO’ - Il programma di promozione territoriale e turistica “È autunno, scopri Nardò” stilato dall’amministrazione comunale con visite guidate, tour sul territorio, eventi e iniziative culturali e di spettacolo durante il periodo autunnale, chiude con il botto. Da oggi e sino a domenica infatti, arriva in piazza Salandra la rassegna enogastronomica “San Martino, le lune e il vino”, manifestazione della tradizione popolare legata alla nuova vendemmia. Una festa tipica salentina ideata dall’associazione culturale Nereidi e patrocinata dal Comune di Nardò.

Il nome dell’evento è un riferimento all’influenza delle fasi lunari (credenza o verità, ma comunque tradizione antichissima) sulle attività agricole e in particolare sulla vite. Ecco che il legame tra luna e vino diventa occasione per riflettere sul modo in cui le fasi lunari possono influenzare la vendemmia. Imbottigliare nelle fasi di luna crescente consente di ottenere ottimi vini frizzanti, mentre la luna calante è perfetta per i vini a lungo invecchiamento, infine la luna piena è il momento giusto per qualsiasi tipologia di vino.

Sarà piazza Salandra ad ospitare la manifestazione e per l’occasione i suoi palazzi e i suoi monumenti più significativi saranno esaltati da un’illuminazione artistica oltre che da lune installate in alcuni punti. “San Martino, le lune e il vino” è un appuntamento finalizzato soprattutto a valorizzare e promuovere una delle otto Doc del Salento: la Doc Nardò. Per sottolineare l’identità del territorio, protagoniste delle tre serate saranno infatti le cantine Schola Sarmenti, Tenute Gabellone, Cantina Sociale di Nardò, Cantina Giuri, Vini Falconieri e Vini Bonsegna.

A guidare tutti nella scelta dei vini ci saranno i sommelier dell’Associazione italiana sommelier pronti ad offrire un viaggio multisensoriale tra le eccellenze vitivinicole. E accanto ai vini le tipicità gastronomiche legate alla festa di San Martino come pettole, caldarroste, carne alla brace. Durante le tre serate sarà possibile ammirare il cielo (ci sarà una luna quasi piena) direttamente con un telescopio e un puntatore laser offerti dal Gruppo Astrofili del Salento. Non mancherà la musica dal vivo ad accompagnare il cibo. Appuntamento quindi in piazza stasera, domani e domenica per brindare insieme alla nuova vendemmia.