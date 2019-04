Preparatevi a partecipare ad un’esperienza sensoriale. Presso il lungomare di Otranto dal 31 maggio al 2 giugno 2019 avrà luogo infatti, “Suoni e sapori del Salento e di Puglia”, un evento enogastronomico, giunto alla quarta edizione, inserito nel progetto “Luce d’Oriente”, dove potranno essere soddisfatti tutti i vostri sensi.

Nella magnifica cornice della città di Otranto, affacciandovi da una terrazza sul mare, la vostra vista sarà allietata da uno dei luoghi più suggestivi del Salento. La meraviglia del paesaggio sarà accompagnata dalle melodie della musica dal vivo che sazierà il vostro udito. Mentre il tatto, sarà il protagonista del laboratorio di cucina che permetterà di riscoprire l’antica passione del “metter le mani in pasta”. Il vostro olfatto non verrà rallegrato solo dal profumo della brezza marina, ma anche da quello dei vini, espressione tipica del territorio, il cui sapore invece, appagherà il gusto.

Verranno degustati infatti, 40 tra i vini più rappresentativi della produzione vitivinicola pugliese, 20 DOP, 20 vini da agricoltura biologica; sommelier professionisti racconteranno le storie di importanti cantine di Puglia alla scoperta dei numerosi vitigni autoctoni come il negroamaro, primitivo, susumaniello, nero di troia, bombino nero, malvasia, fiano, minutolo, bianco di Alessano e tanti altri.

Un’occasione per conoscere più a fondo il forte legame tra il territorio ed il meraviglioso mondo del vino. Oltre alla degustazione dei vini, avrà luogo anche quella delle birre tra cui quelle di “Erland beer”, birre a bassa fermentazione, in stile tedesco, dai profumi salentini e le birre ad alta fermentazione di “Beerbante Salentina” rifermentate in bottiglia per una gasatura naturale e dal profumo intenso. Ampia sarà inoltre la degustazione di prodotti locali, salati come i taralli prodotti da “Daniè il forno delle Puglie”, che spaziano tra i sapori più vari, dal piccante del peperoncino al fresco del finocchio.

Ottimi da abbinare alla selezione di salumi della nuova generazione di “Baccaro Salumi” che mantiene però intatte le antiche ricette di famiglia. Avranno spazio anche i sapori dolci come quello del biscotto cegliese ( un biscotto di mandorle dal cuore di marmellata di ciliegie) , prodotto da “zio Pasquale”. Non solo queste ma molte altre saranno le aziende del territorio che vi accompagneranno nel primo fine settimana di giugno.