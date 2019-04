Anima Nera Teatro a Novoli

Domenica 28 aprile (ore 19:50 e 20:45 - ingresso 5 euro, posti limitati) nelle sale del Palazzo Baronale di Novoli, in provincia di Lecce, AnimaNera Teatro presenta Try Creampie! Vuoi Venire a letto con me? di Aldo Cassano e A/P After Party di Simone Bisantino.

La compagnia milanese è stata in questi giorni in residenza artistica nel Teatro comunale di Novoli, impegnata nelle prove della nuova produzione "M8 prossima fermata Periferia" che debutterà nel marzo 2020. Gli spettacoli rientrano nella stagione teatrale di Novoli che si compone della programmazione ordinaria di Comune e Teatro Pubblico Pugliese e dell'attività del progetto di Residenza artistica Passi Comuni di Factory Compagnia Transadriatica e Principio Attivo Teatro, sostenuto da Regione Puglia - FSC 2014-2020 con i Comuni di Campi, Novoli e Trepuzzi.



Try Creampie! Vuoi Venire a letto con me? è un "viaggio" attraverso esperienze artistiche e letterarie, dove l'amore viene scandagliato nelle sue pieghe più segrete: dall'ossessione alla gelosia, dall'abbandono all'appagamento dei sensi, dalla lontananza al contatto fisico, dall'immaginazione alla concretezza, attraverso parole sublimi ed evocative, a volte dolorose a volte ironiche. Perché eterni sono i versi, non l'amore. Un mondo proibito. Un punto di non ritorno. Un boudoir onirico che vede gli avventori adagiarsi uno ad uno in morbidi letti, a stretto contatto, con i personaggi mitici della letteratura del '900. Dalle parole, intimamente ascoltate, si reificano fantasmi amati o temuti, travolti e travolgenti, di quel desiderio che non trova facilmente possibilità di essere vissuto e raccontato. Lo spettacolo, commissionato ad Animanera nel 2005 da Vittorio Sgarbi per Palazzo Reale, arriva nel Salento dopo una settimana di residenza artistica della compagnia coinvolgendo oltre agli storici attori della compagnia milanese, alcuni interpreti del territorio. In scena Natascia Curci, Giovanni Calella, Angela De Gaetano, Angelica Di Pace, Michela Marazzi, Luca Mannucci, Francesco Martucci, Fabio Tinella. Tra i due turni di Try Creampie! in scena anche A/P After Party di Simone Bisantino con Angelo Di Genio (voce) per la regia di Aldo Cassano e il sound design a cura di Antonio Spitaleri. Una Milano notturna, allucinata fa da cornice ad un incontro tra due sconosciuti. Un brano di narrativa contrappuntato da voce e musica, per far vivere un pezzo di città pulsante e dai risvolti acidi. After Party è un racconto disincantato e a tratti lisergico, dove i trentenni sono i nuovi adolescenti, troppo presi da se stessi - e dai propri drammi - per accorgersi di non essere soli. Un frammento di vite sbagliate, troppo vicine a noi per essere ignorate, e troppo lontane per potercene accorgere. www.animanera.net