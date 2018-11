Da m artedì 6 novembre (dalle 19 alle 21 - info e iscrizion i al 3475424126 ) la Domus Medica di San Cesario, in provincia di Lecce, ospiterà Attraverso il movimento, laboratorio espressivo di danza , ritmo e voce targato La Fabbrica dei Gesti e condotto d alla danzatrice e coreografa Stefania Mariano con la partecipazione del musicista Clau dio Prima, della cantante Rachele Andrioli e della terapista in psicobiologia Isabella Benincasa.



Un p ercorso incentrato sulla conoscenza e comprensione del proprio corpo e sulle sue risorse espressive e creative utilizzando il movimento, il ritmo, la voce, il respiro, il suono, per sperimentare come diversi strumenti e differ enti linguaggi siintrecciano diventando fonte di un'unica espressione.



Educarci al movimento, alla creatività, alla gestione del nostro corpo, del nostro sentire per innesca r e un processo attivo, di benessere, di armonia, orientato a riconnettere parti di noi che meritano una qualità altra, un’attenzione, una consapevolezza e un nutrimento che passa per “un corpo che si evolve attraverso il movimento” , un movimento che - come dice Martha Graham - “non mente mai, è come un barometro capace di rivelare, a chi lo sa leggere, la temperatura dell’anima”.

L'obiettivo di tutto il processo è quello di poter trasferire, traslare, l'esperienza vissuta e gli strumenti appresi in ogni ambito della propria vita: personale, professionale, artistica. Al laboratorio - che s i terrà ogni martedì - sarà possibile iscriversi per tutto il mese di novembre , è aperto a tutti e non è richiesta alcuna preparazione tecnica .



Stefania Mariano è d anzatrice, coreografa, ricercatrice e formatrice, direttrice artistica dell’associazione, compagnia la Fabbrica dei Gesti di Lecce. Counsellor in formazione, docente di danza in Artiterapie, collabora con l'Istituto Gestalt di Puglia.

Segue da dieci anni il Professor Jean Claude Badard, ricercatore, formatore, esperto di biopsicosomatica e psicogenealogia, nel 2018 termina la formazione per terapeuti del Corso triennale in Biopsicosomatica. Da oltre vent'anni promuove una forma artistica fondata sulla corporeità, sul gesto e sull’azione fisica, con un animo transdisciplinare.

La sua Fabbrica dei Gesti è uno strumento di ricerca attraverso il quale fare esperienza, è un "canale di trasmissione" che trasferisce: saperi, tradizioni, informazioni, conoscenza e pratiche, attraverso cui poter ricercare e ri-cercarsi, esplorare ed esplorarsi, osservare ed osservarsi.