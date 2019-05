Le belle bandiere sul palco di Astragali Teatro a Lecce

Giovedì 23 maggio (ore 19 - ingresso libero) sul palco di Astràgali Teatro a Lecce prosegue, nell'ambito del progetto Taotor, "Le belle bandiere. Poesia - segni di pace", percorso in cinque appuntamenti che - attraverso presentazioni, performance, letture, incontri - propone un interessante viaggio nella letteratura regionale, nazionale e internazionale.

La serata, in collaborazione con Centro di ricerca PENS - Poesia contemporanea e Nuove Scritture del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Salento e Libreria Palmieri, prenderà il via con Maravà piedi di gomma, un omaggio al cantautore, ricercatore e scrittore salentino Gianni De Santis con Rocco De Santis e Fabio Tolledi. A seguire Carla Petrachi e Roberta Quarta proporranno un focus sulla scrittura della poetessa e saggista romana, di origini sarde, Antonella Anedda che nel 2018 ha pubblicato, per Einaudi, la raccolta di poesie Historiae.