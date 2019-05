Venerdì 31 maggio (ore 19 - ingresso libero) sul palco di Astràgali Teatro a Lecce si conclude, nell'ambito del progetto Taotor, "Le belle bandiere. Poesia - segni di pace".

La serata, in collaborazione con Centro di ricerca PENS - Poesia contemporanea e Nuove Scritture del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Salento e Libreria Palmieri, prenderà il via con Maravà piedi di gomma, un omaggio al cantautore, ricercatore e scrittore salentino Gianni De Santis con Rocco De Santis e Fabio Tolledi.

A seguire Carla Petrachi e Roberta Quarta proporranno un focus sulla scrittura della poetessa e saggista romana, di origini sarde, Antonella Anedda che nel 2018 ha pubblicato, per Einaudi, la raccolta di poesie Historiae. La serata si concluderà con la presentazione di “Cinque variazioni su Lo Scriba di Casole” di Raffaele Gorgoni (Giorgiani editore) e con l'omaggio al poeta, letterato e saggista russo Osip Ėmil'evič Mandel'štam con Fabio Tolledi e Mauro Tre. Le belle bandiere.