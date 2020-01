Al via le iscrizioni per Body and soul: workshop di teatro

Sono aperte le iscrizioni per "Body and soul", workshop intensivo di teatro diretto da Fabio Tolledi, direttore artistico di Astràgali Teatro e vicepresidente della rete mondiale dell’International Theatre Institute - Unesco, che si terrà a Lecce tra febbraio e aprile.

Dal respiro al corpo, dal gesto alla voce, dalla voce al coro, i laboratori formativi proporranno un percorso, concentrato in 3 sessioni nella sede di Astràgali in via Giuseppe Candido a Lecce (dal 25 al 27 febbraio, dal 23 al 25 marzo e dal 15 al 17 aprile - dalle 15 alle 19), sulla presenza scenica e sulla costruzione della “valigia degli attrezzi” per selezionare attrici e attori per una nuova produzione.

L'iniziativa rientra nel progetto triennale Taotor, co-finanziato dalla Regione Puglia nell'ambito dell'Avviso pubblico per lo Spettacolo e le Attività culturali FSC 2014-2020 - Patto per la Puglia.



La compagnia Astràgali Teatro nasce nel 1981 a Lecce per fare teatro, per formare attori, per dare vita ad uno spazio di circolazione dei discorsi e delle pratiche. Riconosciuta dal 1985 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali come compagnia teatrale d'innovazione, dal 2012 è sede del Centro Italiano dell’International Theatre Institute dell’Unesco ed è membro della Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures. Ha realizzato progetti artistici, spettacoli, attività in circa 30 paesi in tutto il mondo. Nel corso di questi anni numerosi lavori hanno trovato casa in molti siti in Italia e all'estero anche patrimonio dell'umanità dell'Unesco come Palazzo Topkapi, uno dei monumenti più importanti di Istanbul che fa parte delle "Aree storiche d'Istanbul", nella Cittadella di Erbil, simbolo del Kurdistan iracheno.



Astragali Teatro

Via Giuseppe Candido 23

73100, Lecce

Tel 0832306194

Cell 3892105991

Mail teatro@astragali.org

Info www.astragali.it