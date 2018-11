Catch imprò: il fight club dell'improvvisazione teatrale

“Catch Impro - il Fight Club dell'Improvvisazione Teatrale”



Parte la nona edizione di “Improvviva! Rassegna Nazionale di Improvvisazione Teatrale”, organizzata da Improvvisart.

Dopo il grande successo ottenuto nelle precedenti stagioni, in esclusiva per la Puglia, andranno in scena, da novembre 2018 a maggio 2019, gli show più famosi e divertenti dell'Improvvisazione Teatrale, rigorosamente senza copione, scenografie e costumi.



Venerdì 23 novembre, ad inaugurare la rassegna, andrà in scena Catch Imprò, format francese di Improvvisazione Teatrale in cui gli attori, provenienti da diverse città d’Italia, si sfideranno a colpi di game e risate, dando vita ad uno spettacolo unico e irripetibile.

Le due squadre segrete, composte da due attori mascherati, si affrontano a colpi di sketch comici all'interno di un ring, fomentati e diretti da uno spietato arbitro, un master crudele che proporrà giochi di improvvisazione oltre ogni limite, con la complicità del pubblico.

Una sola equipe si aggiudicherà la vittoria finale e il titolo di campioni.

Una sorta di “Fight Club” dell’improvvisazione in cui lo scenario è quello di uno scherzoso wrestling: si respira energia altissima tra sfide esasperate e una cornice che riprende scherzosamente le lotte clandestine e i ring da strada. Il ritmo frenetico e l'assenza di regole sono le caratteristiche principali che fanno del Catch Imprò lo spettacolo più energetico, imprevedibile e coinvolgente dell'Improvvisazione Teatrale.



Attori: Roberto Rotondo (Civitavecchia), Fabio Astolfi (Civitavecchia), Marta Trevisi (Lecce), Elena Selleri (Lecce).

Presentatore: Gianluca Budini (Ancona)



La rassegna Improvviva! è organizzata da Improvvisart in collaborazione con l'Associazione Nazionale di Improvvisazione Teatrale “Improteatro”. Ha il sostegno del Comune di Lecce Assessorato alla Cultura, Turismo e Spettacolo e di ADISU Puglia.



Catch Imprò

Venerdì 23 novembre – ore 21:30

Manifatture Knos, via Vecchia Frigole 36 - Lecce

Posto unico, ingresso € 10,00. Sconti per universitari.

Per info e prenotazioni 328.7686080.

www.improvvisart.com