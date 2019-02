"Come nelle favole" per Ci vuole un fiore al Teatro Comunale di Novoli

Al Teatro Comunale di Novoli, in provincia di Lecce, prosegue "Ci vuole un fiore", rassegna dedicata alle famiglie, con spettacoli capaci d'incantare grandi e piccoli.

Domenica 10 febbraio (ore 17.30 - ingresso 5 euro - età consigliata dai 5 anni) in scena "Come nelle favole", ultima creazione della compagnia veneta La piccionaia con Carlo Presotto guidato da Enrico Castellani e Valeria Raimondi di Babilonia Teatri. Prima e dopo lo spettacolo (ingresso libero su prenotazione) nell'adiacente Palazzo Baronale, laboratorio creativo per bambini a cura di BlaBlaBla.



Come nelle favole nasce dalla nostra passione per le fiabe. Dal nostro desiderio di scrivere una fiaba contemporanea, rispettando la struttura della fiaba tradizionale, ma calando la vicenda nel mondo di oggi. Come nelle favole racconta la formazione e la crescita di due fratelli, Leo e Cloe, che, attraverso un viaggio iniziatico, affrontano il cammino per diventare grandi. Leo e Cloe partono, soli, alla ricerca di se stessi e delle loro bambole, in cui potranno rispecchiarsi e identificarsi.

I bambini supereranno tutti gli ostacoli e le prove che incontrano sul cammino, attraverso successive scoperte e conquiste. E per finire anche la vecchia strega verrà sconfitta con la forza del gioco e della creatività. Come nelle favole racconta la difficoltà di costruirsi una propria identità nel nostro mondo ma, al tempo stesso, la forza e la determinazione con cui i bambini sono in grado di farlo, se gli vengono forniti gli strumenti necessari. A narrare le avventure dei protagonisti è il nonno pittore, custode del passato e ponte verso il futuro.