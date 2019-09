Corso di formazione "Attore sociale e di comunità" a Melendugno

C'è tempo sino al 25 settembre per iscriversi al corso di formazione professionale "Attore sociale e di comunità", promosso dalla Società Cooperativa Sociale L’Arcobaleno, in collaborazione con Astràgali Teatro e altri partner nazionali ed internazionali, nell’ambito dell’Avviso Pubblico 5/FSE/2018 della Regione Puglia.

Il corso intende fornire agli allievi metodologie, conoscenze e abilità nel settore specifico del teatro sociale, considerando l'arte come veicolo principale per l'incontro, l'inclusione sociale, il confronto e la valorizzazione delle diversità.

Il teatro sociale si propone infatti di facilitare l'incontro tra artisti e persone al fine di promuovere riflessioni, dibattiti, opere artistiche su aspetti rilevanti del contesto sociale contemporaneo sviluppando una coscienza critica e una maggiore consapevolezza civile.



L’intero percorso avrà la durata di 600 ore: 400 in aula (presso l’Ente di Formazione L’Arcobaleno a Melendugno) e 200 di stage grazie ai partner Astragali Teatro di Lecce, I Patom Theatre di Torino, Accademia Amiata Mutamenti di Grosseto, Teatro Zemrude di Palau, Teatro Zakynthos di Zante (Grecia) ed il Teatro municipale di Costanza (Romania).



Il corso è rivolto ai giovani disoccupati e/o inattivi under 35 giovani in possesso di un titolo d’istruzione superiore o che abbiano esperienza nel settore da almeno 3 anni. Gli interessati possono inviare il proprio CV, entro e non oltre il 25 settembre a formazione@larcobalenocoop.it.



Verranno selezionati massimo 20 allievi sulla base documentazione attestante: titoli di studio e titoli didattici culturali aggiuntivi. Dopo l’esame della documentazione attestante le esperienze formative e professionali degli allievi e la loro condizione occupazionale, i candidati saranno convocati per un colloquio individuale finalizzato a comprendere: aspettative su formazione e lavoro; interessi lavorativi ed extra lavorativi ed esperienze e competenze pregresse.