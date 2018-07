Ultimo appuntamento con Daimon a Cutrofiano

Si conclude Daimon, la r assegna di teatro "per aspiranti attori" promossa dalla cooperativa di produzioni culturali 29nove che riunisce in un unico calendario i percorsi di formazione della compagnia T29 Teatro.

Il fitto programma di appuntamenti, che ha preso il via lo scorso 4 luglio, è organizzato in collaborazione con Legacoop Puglia ed è patrocinato dagli Assessorati alla cultura di Lequile, Miggiano e Cutrofiano.



Martedì 25 luglio (ore 21 - ingresso su prenotazione al 3395745559) nell'Aula polifunzionale di Cutrofiano, in provincia di Lecce, appuntamento con lo spettacolo Orario di Visita, commedia brillante con un piccolo mistero da risolvere.

Un gruppo di donne si ritrovano in una cornice inconsueta, in carcere durante i colloqui con i detenuti, tuttavia l’orario di visita è iniziato ormai da molto tempo ma ancora non si vede nessun recluso. In scena i giovani e gli adulti di T29 Teatro di Cutrofiano diretti da Mary Negro e Gabriele Polimeno: Chiara Adamuccio, Ada Bandello, Manila Gallo, Ilaria Iasi, Serena Lazzoi, Daniela Lisi, Serena Mangione, Fatima Merico, Aurora Resta, Mary Sindaco, Barbara Stifani.