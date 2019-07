Decamerone: lo spettacolo a Le Cesine

Una passeggiata al tramonto (di circa 20 minuti) nella splendida Riserva Naturale delle Cesine di Vernole, curata dalla Cooperativa di Educazione Ambientale Seges, introdurrà lo spettacolo teatrale del “Decamerone” (durata 70 minuti): un’accurata selezione di novelle di arguzia e di ingegno che restituisce la scoppiettante vitalità del testo del Boccaccio nella sua lingua originale che, ad ogni racconto, diverte, suggestiona ed attrae.

Tutte le scene sono perfettamente ambientate nel luogo individuato (Bosco e spazio all’aperto antistante il Centro Visite), per giungere alla fine dello spettacolo deliziati dall’incanto teatrale e testuale, sbalorditi di come una lingua del ‘300, ricca ed elaborata, possa giungere oggi, ad adulti e ragazzi, con freschissima ed allettante comprensibilità, ma soprattutto rapiti dalle metamorfosi dei luoghi.

Costo Biglietto: Intero 13 euro - dai 13 anni in su

Ridotto 8 euro - dai 5 ai 12 anni

N.B.: è consigliabile l’uso di torcia, antizanzare e abbigliamento con scarpe comode.

L’iniziativa rientra nel programma del “Physis 2019 – Festival itinerante di teatro natura per lo sviluppo sostenibile e la qualità della Vita” , è organizzata in collaborazione con la Cooperativa di Educazione Ambientale Seges di Vernole e rientra nell’ambito del Programma Straordinario del 2018 in Materia di Cultura e Spettacolo della Regione Puglia Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio - Azione 2

Info e prenotazione obbligatoria: 329 9316191 - 347 3238042

