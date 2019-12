DIAPHANES \ Incontro con la tradizione al Teatro Comunale di Leverano (Le)



Domenica 29 Dicembre presso il Teatro Comunale di Leverano (Le) si terrà alle ore 20 DIAPHANES \ Incontro con la tradizione. Coordinato dall’Associazione Culturale “Salvatore Martina” con la collaborazione di PugliArmonica, l’evento vuole rendere omaggio al mondo colorato del Concerto Bandistico.

In apertura l’ensemble cameristico giovanile Il suono lontano propone il Duo für zwei Klarinetten Wq 142 di Carl Philip Emmanuel Bach e la Sonate pour deux clarinettes di Francis Poulenc (clarinetti: Davide Notaro, Piero Iacovelli - direzione artistica: Paolo Martina), seguiranno i Saluti dell’Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Leverano (Le) Laura Giannotta e del Presidente di PugliArmonica Graziano Cennamo.

Nella seconda parte della serata, il breve intervento musicale delle Associazioni Musicali “Rocco Quarta” di Monteroni (Le), “Terra d’Arneo” di Nardò (Le), “Cadenza” di Veglie (Le) e “Nino Farì” riunite per l’occasione in un unico organico precederà l’introduzione del saggio Strumenti, suoni e colori della Banda (Editrice Salentina, 2014) di Antonio Martino in dialogo con Alessio Quarta (Nuovo Quotidiano di Puglia).

L’incontro culturale rientra nel cartellone “Natale con i tuoi” del Comune di Leverano (Le). Ingresso libero



Associazione Culturale

“Salvatore Martina”