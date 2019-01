Gabriele Cirilli superospite de LaFabbrica8 a Nardò

A La Fabbrica8 si è aperta un’altra settimana di eventi con food, cabaret, live music e belle novità.

Da oggi e fino al 24 gennaio protagonista è l’arte dello chef palermitano FRANCESCO PIPARO, la cui notorietà si deve anche alla partecipazione alla trasmissione Rai “La prova del cuoco”. Torna nella Kitchen House de La Fabbrica8 per un corso di cucina e per un’originale cena nippo mediterranea.

La due giorni di workshop con il cuoco siculo è intitolata "LA CUCINA A MISURA DI ISOLA: dal Giappone alla Sicilia in una tradizione millenaria". Protagoniste sono due terre che nel corso dei secoli sono state teatro di varie dominazioni e che, nella cucina de LaFabbrica8, arriveranno con il loro bagaglio di influenze e si incontreranno per ricreare un singolare e suggestivo ambiente fusion.

Martedì 22 gennaio: Tradizioni contaminate, Tradizioni e tecniche di cottura, Il Ramen siciliano, L'arancina palermitana fusion, Pokè mediterraneo.

Mercoledì 23 gennaio: Tecniche di cottura, Tataki, Barbecue siculo giapponese, Cottura al carbone, Bento: un box di emozioni.

Entrambe le giornate, dalle ore 18 alle 21.

Giovedì 24 gennaio andrà in scena la CENA NIPPO MEDITERRANEA a cura dello chef Francesco Piparo che, nel rispetto della sua regione, la Sicilia, terra di contrasti, di dominazioni, barocca e raffinata, riottosa e accogliente, ha saputo mantenere con costanza ingredienti e metodi di cottura che fanno riferimento a civiltà dominatrici antichissime. Ingresso ore 20. Start ore 21.

Venerdì 25 gennaio sul palcoscenico metropolitano nel cuore di Nardò (Le) arriva GABRIELE CIRILLI con il suo nuovo spettacolo “Mi piace”. L’attore comico brillante aquilano, noto anche per le numerose trasmissioni televisive di cui è stato protagonista, dice che è a teatro che riesce ad “avere la più grande, efficace, stupefacente, curiosa, emozionante e soprattutto comica espressione”. In questo nuovo spettacolo per la regia di Claudio Insegno approfondisce con la sua solita verve la vita di oggi caratterizzata dal forte rapporto con l’oramai inseparabile telefonino, che diventa grande protagonista sul palco, e il mondo della comunicazione che sta influenzando e cambiando la vita e le abitudini di qualsiasi essere umano. “Viviamo tutti per un Like, in italiano MI PIACE – dice Cirilli. La nostra vita è un continuo avere e dare un giudizio, sin dalla mattina quando ci alziamo e ci guardiamo allo specchio oppure quando scegliamo un vestito, gli amici da frequentare, quando ordiniamo al ristorante o quando scegliamo di andare in vacanza, i programmi tv da guardare, il film al cinema da vedere, il politico da votare, la musica da ascoltare o i libri da leggere, la dieta da fare, la squadra di calcio da tifare, le persone da seguire sui social. Insomma il MI PIACE è la parola chiave della nostra esistenza! Se PIACI o ti PIACE è fatta! MI PIACE il teatro che è un circo delle meraviglie dove tutto è relativo ma possibile. Quello che propongo è uno spettacolo che attraversa tutti i generi del teatro comico dalla commedia degli equivoci al cabaret, senza tralasciare monologhi, canzoni e balletti che mi impegnano in una prova d'attore completa e sfaccettata. MI PIACE essere quello di sempre, quello partito da Sulmona e non ancora arrivato, quello innamorato del pubblico con passioni talmente vere e profonde da scatenare una incontenibile risata. Ridere è fondamentale per me perché se ridi il mondo riderà con te se invece piangi... piangerai da solo!”.

Apertura ore 20, inizio spettacolo 21.30 (appuntamento già sold out).

Dopo il cabaret la serata continua con il format “Notti Magiche” targato RIOBO Gallipoli (servizio cocktail bar).

Sabato 26 gennaio si da avvio ufficiale alla nuova gestione de La Fabbrica8, affidata a PASTORE GROUP. Per la prima volta la trentennnale esperienza della famiglia Pastore di Gallipoli, già nota per brand come LA MASSERIA, RIOBO, PREMIERE, VILLA DEI FIORI, che hanno fatto e continuano a fare la storia dell’intrattenimento nel Salento, debutta a Nardò. In questa serata in particolare: special opening Ristorante “à la carte” con lo chef Alessandro Pastore. Poi dalle 23 La Fabbrica8 diventa “LA FABBRICA DI CARTA”. Ad animare la serata, ai dischi, saranno Sebach "MOSCA" & Tonino Malacari "OSLO” (chiaro riferimento a due personaggi della famosa serie tv “LA CASA DE PAPEL”). Ingresso con prenotazione obbligatoria per la cena e per il tavolo per la serata in disco “champagnery”.

Domenica 27 gennaio un nuovo appuntamento legato ad una delle espressioni più dinamiche e caratterizzanti de La Fabbrica8 e cioè il mondo della comicità. Il sipario si alza sul secondo appuntamento del ciclo “COMIC LAB”, uno spazio di nuove sperimentazione per attori, comici e cabarettisti, soprattutto pugliesi, già noti sulla scena nazionale, pronti a mettersi in gioco per il nuovo laboratorio de La Fabbrica. Tra i protagonisti ci saranno Marco Mancino e Giorgio Martina, conosciuti come Alto & Basso, imitatori-cabarettisti che, in virtù della loro formazione musicale e canora, intrattengono anche con divertenti sketch da pianobar; Antonello Vannucci, che accompagnato dalla sua chitarra, rivisita in barese canzoni inglesi ed americane famose; Carlo Maretti con il suo cabaret d'autore, musica dal vivo, monologhi, canzoni e nonsense; Andrea Baccassino, attore e cabarettista neretino dalla battuta spiazzante, tra musica e dialetto; i Malfattori, gruppo comico salentino famoso per le esilaranti gag che descrivono, in maniera ironica e iperbolica, diversi aspetti e avvenimenti della vita quotidiana.

L’ingresso (gratuito, consigliata prenotazione ai numeri 0833579371 oppure 3294422099) ore 20. Inizio spettacolo ore 21. Prossimo appuntamento del Comic Lab il 17 febbraio.

Informazioni, costi e prenotazioni ai numeri 0833579371 oppure 3294422099.

Tutta la programmazione su www.lafabbrica8.com.

FACEBOOK: LaFabbrica8

INSTAGRAM: @lafabbrica8

LaFabbrica8 si trova in via Giosuè Carducci, 34, a Nardò (Le).

