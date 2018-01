"Il gran circo dei burattini": spettacolo unico in Puglia

TELA_artisti in comune è orgogliosa di accogliere nella Casa Teatro, il 14 gennaio alle 16.00, "Il gran circo dei burattini", unico spettacolo del suo genere in Puglia.

Lo spettacolo infatti non impiega i burattini secondo la loro vocazione naturale per raccontare una storia ma li fa esibire in un circo. In altre parole il genere dei burattini che nella nostra tradizione è sempre inserito nell’economia di una narrazione, qui si fonde con una forma spettacolare pura come il circo, che è intrattenimento, esibizione delle proprie non comuni doti.

I maestri Burattinai sono i ” Teste di Legno” , nascono ufficialmente il 16 marzo 2011 all’interno di un bar di Galatina (LE) dove un gruppo di amici amanti del teatro e dell’arte in generale, tra cui i familiari dell’ artista Attilio Monti, decidono di unire le proprie forze e le proprie idee. Potendo disporre di circa 500 pz tra marionette, burattini, teatrini, maschere e plastici scenografici, di una serie di dipinti e di circa 500 pz. di personaggi da presepe di varia fattura e di varie epoche messi a disposizione dalla figlia di Attilio e dai nipoti Federico e Martina. L’associazione conta tra i suoi iscritti diverse tipologie di artisti anche di fama internazionale , spaziando tra scultori, cartapestai,burattinai, pittori, fumettisti , giocolieri.

L'età consigliata è da 0 a 99 anni!



