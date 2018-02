Imprò all stars: lo spettacolo a Lecce

Al via l’ottava edizione di “Improvviva! Rassegna Nazionale di Improvvisazione Teatrale”, organizzata da Improvvisart.

Dopo il grande successo ottenuto nelle precedenti stagioni al Teatro Paisiello di Lecce, in esclusiva per la Puglia, andranno in scena, da febbraio a maggio 2018, gli show più famosi e divertenti dell'Improvvisazione Teatrale, rigorosamente senza copione, scenografie e costumi! Il calendario della stagione prevede quattro imperdibili appuntamenti con la massima interazione con il pubblico e divertimento assicurato.



Sabato 24 febbraio, ad inaugurare la rassegna, andrà in scena “Imprò All Stars, la celebre sfida – spettacolo”, una gara tra due squadre di attori provenienti da tutta Italia che si riuniranno al Teatro Paisiello per dare vita a storie magiche, divertenti, poetiche, esilaranti e rigorosamente senza copione giocando il format più frizzante e divertente dell’Improvvisazione Teatrale.

Imprò ha una cornice fresca e dinamica, un notaio puntiglioso, un brillante presentatore e massima interazione con il pubblico. E’ uno spettacolo intenso e sorprendente, unico ed irripetibile, un vero concentrato di energia. Una propria e vera festa dell’Improvvisazione.

Dopo aver chiesto al pubblico i titoli delle storie da mettere in scena, i luoghi in cui ambientarli o addirittura i personaggi che saranno i protagonisti, due agguerrite squadre di improvvisatori si sfideranno sul palco a suon di risate per accaparrarsi il favore del pubblico, che al termine di ogni game esprimerà il proprio voto. Gli attori improvviseranno su temi, generi teatrali, categorie letterarie e cinematografiche, alternando momenti di risate e divertimento ad attimi di pura poesia. Saranno accompagnati dalle musiche improvvisate del Maestro Marco Rollo.

Presente sul palco un puntiglioso notaio che aggiungerà limitazioni e difficoltà alle squadre, deciderà la tipologia dell’improvvisazione e decreterà penalità o bonus.

Sul palco si prenderà spunto dall’attualità, dalla televisione, dal teatro, si potrà chiedere ai giocAttori di improvvisare in rima, senza l’uso delle parole, alla maniera di Shakespeare, Pirandello, Tarantino, Tinto Brass, in stile western, giapponese, e tanto altro ancora.



Attori: Susanna Cantelmo (Roma), Gianluca Budini (Ancona), Fabio Magnani (Rimini), Francesco Mauro (Lecce), Elena Selleri (Lecce), Michele Lecci (Lecce).

Notaio: Bruno De Gaetano

Presentatore: Fabio Musci

Musico: Marco Rollo



La rassegna Improvviva! è organizzata da Improvvisart in collaborazione con l'Associazione Nazionale di Improvvisazione Teatrale “Improteatro”. Ha il sostegno del Comune di Lecce Assessorato alla Cultura, Turismo e Spettacolo e di ADISU Puglia.



“Imprò All Stars: la sfida spettacolo” – spettacolo di Improvvisazione Teatrale

Sabato 24 febbraio - ore 21:00

Teatro Paisiello – Lecce

Costo biglietti: platea € 10,00 - palchi € 8,00. Prevendite c/o Castello Carlo V via XXV Luglio

Tel. 0832.246517. Aperto tutti i giorni dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 20,00.

Riduzioni per Universitari. Info: 347.8502529 - 328.7686080

www.improvvisart.com