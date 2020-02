“Imprò Improvvisart vs Rishow”: la sfida d'improvvisazione teatrale

Parte la decima edizione di “Improvviva! Rassegna Nazionale di Improvvisazione Teatrale”, organizzata da Improvvisart. Dopo il grande successo ottenuto nelle precedenti stagioni, in esclusiva per la Puglia, andranno in scena, da febbraio a maggio 2020, gli show più famosi e divertenti dell'Improvvisazione Teatrale, rigorosamente senza copione, scenografie e costumi.

Quest’anno la rassegna si compone di quattro appuntamenti, ospitando ImprovisAttori provenienti da diverse città d’Italia: avremo il piacere di ospitare la compagnia Rishow, delle Marche; Tiziano Storti de Gli Appicicaticci e Cecilia Fioriti ed Emanuele Ceripa de I Bugiardini, da Roma; Gianluca Budini di Teatro Terra di Nessuno di Ancora; Andrea Campelli di Improjungle di Bologna; Daniele Cordella, Alessandra Sideri e Massimiliano Zulli di Alma Teatro, di Bologna.

Lo spettacolo “Imprò” sarà la punta di diamante dell’intera rassegna, portando sul palco dell’Auditorium del Museo Castromediano una ventata di freschezza e leggerezza, in cui il pubblico sarà il vero protagonista perché potrà votare la propria squadra preferita al termine di ogni improvvisazione e suggerire input e titoli durante gli spettacoli. “Impro Full Monty”, invece, sarà il format ispirato al celebre film, in cui gli attori passeranno dal teatro di improvvisazione allo strip ammiccante, dalla miseria alla vivacità, dalla crisi sociale al gaudio popolare. Al termine della serata, una parte dell’incasso sarà devoluto in beneficienza.

“Imprò Improvvisart vs Rishow”: la sfida di Improvvisazione Teatrale

Venerdì 28 febbraio, ad inaugurare la rassegna, andrà in scena “Imprò”, la celebre sfida spettacolo, format di Improvvisazione Teatrale più amato in Italia, in cui gli attori si sfideranno a colpi di game e risate, dando vita ad uno spettacolo unico e irripetibile.

Per il primo appuntamento della rassegna, la squadra leccese di Improvvisart ospiterà la squadra di Rishow, compagnia di Improvvisazione Teatrale proveniente da Fermo, nelle Marche.

Imprò ha una cornice dinamica, un notaio puntiglioso, un brillante presentatore e massima interazione con il pubblico. E’ uno spettacolo intenso e sorprendente, uno show frizzante e divertente, unico ed irripetibile, un vero concentrato di energia.

Dopo aver chiesto al pubblico i titoli delle storie da mettere in scena, i luoghi in cui ambientarli o addirittura i personaggi che saranno i protagonisti, le due agguerrite squadre si sfideranno a suon di risate per accaparrarsi il favore del pubblico, che al termine di ogni game esprimerà il proprio voto. Gli attori improvviseranno su temi, generi teatrali, categorie letterarie e cinematografiche, alternando momenti di risate e divertimento ad attimi di pura poesia. Sul palco si prenderà spunto dall’attualità, dalla televisione, dal teatro per creare storie magiche, divertenti, poetiche, esilaranti, surreali. Si potrà chiedere ai giocAttori di improvvisare in rima, senza l’uso delle parole, alla maniera di Shakespeare, Pirandello, Tarantino, Tinto Brass, in stile western, giapponese, e tanto altro ancora.

Gli spettacoli saranno preceduti, 60 minuti prima dell’inizio, da visite guidate gratuite alla collezione archeologica del museo (per gruppi di almeno 10 persone, su prenotazione, telefonando al numero 338 4811133 entro le ore 12 del giorno precedente a ogni singolo appuntamento).