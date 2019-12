Martedì 17 dicembre alle 11:45 l'Open Space in Piazza Sant'Oronzo a Lecce ospiterà la conferenza stampa di presentazione della sesta edizione di "Kids. Festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni" che da venerdì 27 dicembre a lunedì 6 gennaio si terrà a Lecce sul tema "Diventare bambini".

Circa 20 compagnie coinvolte, oltre 60 recite con attori e attrici pugliesi, italiani e stranieri, incontri, un Kids Village diffuso, laboratori e attività di formazione: Kids è una festa del teatro che coniuga un importante cartellone di attività e spettacoli rivolti ai bambini e ai grandi a una vocazione sociale orientata all’inclusione. Grazie all’Operazione Robin Hood, anche quest'anno, il Festival proporrà una raccolta di “biglietti sospesi” per accogliere tutte le famiglie più bisognose e favorire le associazioni che lavorano con persone in situazione di disagio. In programma anche un focus su teatro e disabilità con un importante momento di riflessione e condivisione e alcuni spettacoli realizzati dalle più apprezzate compagnie che operano nel settore (Teatro La ribalta, Simone Guerro, Mezzanin Theater, Collettivo Clochard, Factory Compagnia Transadriatica e Fondazione Sipario).



Tra le proposte internazionali il circo contemporaneo dei kenyoti Black Blues Brothers, reduci dal grande successo nello scorso festival di Edimburgo; la compagnia svizzera Baccalà con Pss.. Pss..., spettacolo con oltre 800 repliche alle spalle e moltissimi premi in tutto il mondo; l'esperienza italospagnola dei Teatri mobili con due spettacoli deliziosi all’interno delle loro strutture ricavate da un autobus e un camion con piccole gradinate per 40 spettatori. Da segnalare anche la danza e la performance con Joseph Kids di Alessandro Sciarroni, Leone d’argento a Venezia la scorsa estate, e le narrazioni nei vagoni dei treni storici custoditi nel Museo Ferroviario di Lecce con In viaggio con le storie. Per i piccolissimi, Baby Kids accoglierà La Baracca di Bologna con Una storia sottosopra e Cà luogo d’arte con Caro orco.



Kids è un progetto di Factory Compagnia Transadriatica e Principio Attivo Teatro realizzato con il sostegno di Mibact, Regione Puglia (Assessorato all'Industria culturale e turistica - FSC 2014-2020), Cross the Gap (nell'ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020), Teatro Pubblico pugliese, Comune di Lecce, in collaborazione con Manifatture Knos, Museo Ferroviario della Puglia, Asfalto Teatro, Db D'Essai, Storie cucite a mano - progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile - e altri partner.