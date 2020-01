Mangiafoco, Pinocchio e... del Teatro le Giravolte alla Distilleria De Giorgi

Domenica 12 gennaio (ore 17:30 - ingresso 1 euro - info 0832306194 ) la Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, per i progetti Alchimie e Taotor, ospita il primo appuntamento della nuova stagione di "Per un teatro delle ragazze e dei ragazzi".

Il Teatro Le Giravolte proporrà "Magiafoco, Pinocchio e ..." con Amelia Sielo per la regia di Francesco Ferramosca.

L’arrivo del Gran Teatro dei Burattini porta allegria e tra quel pubblico c’è anche Pinocchio. Lo spettacolo tarda ad iniziare e Pinocchio si intrufola nel teatro e scompagina un po’ tutto. Dialogando con le altre marionette, fa partire il sogno che è questa avventura.

Dalla vendita dell’abecedario all’incontro con Mangiafuoco, i cattivi incontri vissuti con la leggerezza e la voglia di giocare e divertirsi prima di diventare“grande”. Si, perché alla fine, tra quel pubblico ritorna Pinocchio. "Per un teatro delle ragazze e dei ragazzi" proseguirà con Le stagioni in città di Astràgali Teatro (9 febbraio), Sottovoce di Terrammare Teatro (15 marzo) e Alice del Teatro delle Forche (19 aprile).



A San Cesario di Lecce le attività di "Alchimie – la Distilleria De Giorgi residenza artistica di comunità", progetto del Centro italiano dell’International Theatre Institute – Unesco sostenuto da Fondazione con il Sud, incrociano il lungo viaggio di Taotor, azione triennale promossa dalla compagnia salentina Astragali Teatro diretta da Fabio Tolledi, con vari partner, e finanziata dalla Regione Puglia nell’ambito dell’Avviso pubblico per lo Spettacolo e le Attività culturali FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia. Uno dei più interessanti e imponenti monumenti dell’archeologia industriale pugliese e meridionale, grazie a questo progetto si sta trasformando, sempre di più, in un luogo aperto al teatro, all’internazionalizzazione della scena, alla formazione d’eccellenza e all’inclusione sociale. Alchimie è promosso, in collaborazione con il Comune di San Cesario, da un folto e qualificato partenariato che comprende Astràgali Teatro, Espéro, Teatro dei Veleni, Teatro Zemrude, VariArti e NovaVita.