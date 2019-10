Mario Perrotta: doppio appuntamento a Ruffano

ODV Kairòs presenta

Italiani Cìncali! e La Turnàta

Di e con Mario Perrotta

Nuova edizione della Rassegna Teatrale Kairòs

Sabato 26 e domenica 27 ottobre, Sala Teatro “Renata Fonte”, Ruffano



Dopo gli spettacoli estivi, ritorna la rassegna teatrale organizzata dall’associazione ODV Kairòs, con due spettacoli che ricadono nel progetto Viggio nella storia per capire il presente e indirizzare il futuro, realizzato con il sostegno dalla Regione Puglia nell’ambito del Programma Straordinario 2018 in materia di cultura e spettacolo, Azione2.

Doppio appuntamento, sabato 26 e domenica 27 ottobre, con Italiani Cìncali e La Turnàta, di e con Mario Perrotta, in scena presso la Sala Teatro Renata Fonte di Ruffano.

Italiani Cìncali! di Nicola Bonazzi e Mario Perrotta, interpretato e diretto da Mario Perrotta, è il primo dei due spettacoli del progetto elaborato dal Teatro dell’Argine sull’emigrazione italiana verso il nord - Europa nel secondo dopoguerra. Emigranti considerati di “scarto” rispetto a quelli che se ne partirono per l’America o per il nord Italia perché «lì si andava per restare, mentre chi veniva “arruolato” in Svizzera, in Germania o in Belgio si trovava nella condizione di eterno stagionale».

Il monologo, interpretato e diretto da Mario Perrotta, anche autore del testo con Nicola Bonazzi, è dedicato in particolare alla situazione dei minatori italiani in Belgio. Sulle storie di questi esuli perenni, zingari della memoria, senza una terra da chiamare “casa”, si basa questo intreccio di testimonianze e memorie.

Lo spettacolo, con le voci amichevolmente registrate da Peppe Barra, Ferdinando Bruni, Ascanio Celestini, Laura Curino, Elio De Capitani, è dedicato al minatore Lucio Parrotto ed è stato finalista ai PREMI UBU 2004 nella categoria Migliore Drammaturgia.

La Turnàta, è la parte seconda di Italiani Cìncali! Chiudere una vita passata all’estero in un camion – armadio, letti, corredo, servizi di piatti, pentole, quadri, foto, lettere, lettere di licenziamento, di assunzione, passaporto, conto in banca, cassa malattia, viaggi in treno, compagni di viaggio, amici, nemici, mangianastri, mangiadischi, dischi italiani, ricordi, belli, brutti, la Germania, il Belgio, la Svizzera, cìncali, umiliazioni, riscatti, la prima macchina, la seconda… – e guardarlo partire quel camion. E poi accendere la macchina e seguirlo.

Passare la frontiera. Arrivare sino a Bologna dove finisce l’autostrada. Arrivare nel Salento dove finisce l’asfalto. Arrivare a casa dove finisce tutto. Allora vuole dire che ti sei sistemato…

Costo biglietto: 10 euro per spettacolo

Per informazioni: tel 328.2233833// 347.2485922 //