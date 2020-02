Novoli ospita la prima di "Sapiens"

Prosegue la rassegna "Ci vuole un fiore - Famiglie a Teatro" che, sino al 26 aprile, coinvolgerà Novoli, Campi Salentina e Trepuzzi.

Domenica 1 marzo (ore 17:30 - ingresso 5 euro) al Teatro Comunale di Novoli appuntamento con la prima dello spettacolo "Sapiens" di Principio Attivo Teatro, scritto da Valentina Diana per la regia di Giuseppe Semeraro sul palco con Dario Cadei, Otto Marco Mercante, Cristina Mileti, Silvia Lodi, Francesca Randazzo con musiche originali di Leone Marco Bartolo. Prima e dopo (ore 16:30 e 18:30 - ingresso gratuito su prenotazione) nel Palazzo Baronale spazio al laboratorio a cura di BlaBlaBla.



Lo spettacolo racconta a un pubblico di bambini e ragazzi l'incontro-scontro tra due specie di ominidi che hanno condiviso l’esistenza in Europa per migliaia di anni, Sapiens e Neanderthal. Fino a poco tempo fa si riteneva che l'arrivo dei Sapiens, avesse soppiantato la specie, ma sembra che le cose siano andate diversamente. Nuove scoperte dimostrano che i due gruppi hanno vissuto fianco a fianco nel sud dell’Europa. I Neanderthal non erano proprio come i Sapiens, avevano caratteristiche genetiche diverse. Abbiamo deciso di immaginare che queste caratteristiche li rendessero meno competitivi sul piano evolutivo ma conferissero loro una particolare sensibilità nei confronti degli aspetti più sottili della natura.