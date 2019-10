Nuovo anno accademico di "Ama", l'accademia mediterranea dell’attore

Nuovo anno accademico di AMA-Accademia Mediterranea dell’Attore

tra i docenti ospiti, gli artisti Roberto Latini, Chiara Guidi e Marco Manchisi

Sabato 19 ottobre, all’Istituto Calasanzio di Campi Salentina (Le),

ultima sessione di provini per l’ammissione alla scuola per attori

Gli artisti Roberto Latini, Chiara Guidi e Marco Manchisi saranno tra i docenti ospiti del nuovo anno accademico di AMA-Accademia Mediterranea dell’Attore, la scuola professionalizzante per attori e attrici, nata nel 2015 dall'idea e direzione di Franco Ungaro che ha sede a Campi Salentina (Le) nell’Istituto Calasanzio. I tre attori, autori e registi condurranno durante l’anno dei seminari intensivi di cinque giorni per sei ore al giorno, aperti anche ai non iscritti ad AMA.

Il corpo docente del corso biennale di AMA è composto inoltre dalle guide biennali Barbara Toma (movimento e danza), Ippolito Chiarello (recitazione teatrale), Silvia Lodi (canto e voce), Carla Guido (dizione) e Marco Falcomatà (analisi e interpretazione testi).

AMA rende noto inoltre che, per rispondere a diverse richieste pervenute, è stata organizzata un’ultima sessione di provini per l’ammissione al nuovo anno accademico. L’appuntamento per i candidati al provino è per sabato 19 ottobre dalle ore 10 a Campi Salentina (Le), nella sala teatro BeneLab dell’Istituto Calasanzio in via Cavour 7.

I candidati alle selezioni dovranno sostenere un colloquio individuale e una prova pratica di recitazione a memoria di un monologo e di una poesia e l’esecuzione di un brano canoro.

Il bando con tutte le informazioni è su www.accademiama.it; per info: tel. 338.3746581, info@accademiaama.it.

Il programma prevede lezioni pratiche, seminari e laboratori intensivi, incontri con esperti per una formazione d’attore che utilizzerà metodi e processi da discipline e linguaggi diversi (teatro, danza, musica, cinema, canto, performance). 600 ore distribuite in due anni, con stage in teatri e festival nazionali e internazionali, per un’immersione concreta nel contesto di riferimento, respirando l’atmosfera di circuiti artistici di alto livello.

AMA è un progetto che raccoglie adesioni da enti qualificati come l’Università del Salento e rilascia un titolo professionale riconosciuto dalla Regione Puglia per intraprendere fin da subito un percorso di lavoro nel campo artistico e formativo.

Le attività didattiche sono in partenariato con l'associazione Calasanzio Cultura e Formazione, nella sede formativa dell'Istituto Calasanzio, a Campi Salentina (Le).

Per gli studenti iscritti all’Università del Salento e all’Accademia di Belle Arti di Lecce sono previsti borse di studio e crediti formativi.