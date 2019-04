Paolo Cingolani per le pratiche corporee a Lecce

Il progetto de La Fabbrica dei Gesti, con la direzione artistica di Stefania Mariano, co-finanziato dal programma straordinario 2018 in materia di cultura e spettacolo della Regione Puglia, da gennaio e sino a giugno propone, infatti, un programma di percorsi di studio e di formazione orientato alla scoperta, allo studio e alla sperimentazione di arti sceniche, espressive e performative con danzatori, attori, registi, coreografi conosciuti e apprezzati in Italia e all'estero.

Il laboratorio proposto è incentrato sulla pratica dell’improvvisazione come forma immediata di creare arte e spettacoli. Questa chiara intenzione, rende il metodo di studio diretto e pragmatico verso il movimento, ma allo stesso tempo lo rende aperto e sensibile alla ricerca di una propria poetica personale. La costruzione di coreografie, così come la loro interpretazione, avviene nel flusso immediato del presente. Coreografo ed interprete convivono, si alternano e si sovrappongono nella creazione di movimenti e frasi di danza nell’immediatezza del momento presente.

Dal 2012 Paolo Cingolani è membro della compagnia Allen's Line di Julyen Hamilton. Allen's Line ha presentato le sue produzioni a Berlino, Bruxelles, Parigi, Strasburgo, Oslo e Roma. Negli ultimi anni, Paolo si è inoltre dedicato a creare spettacoli con altri artisti, ballerini, musicisti e visual designer. In questo contesto di libero professionista, si è esibito ampiamente in Europa (2005-2018) attraverso assoli, duetti e lavori di gruppo. Come insegnante, ha sviluppato una sua personale tecnica risultante dalla combinazione del Tai-Ji Qi Gong con i principi della danza contemporanea. Dal 2006 insegna danza all’interno di scuole, istituti e festival di improvvisazione in Europa come negli Stati Uniti.



Il programma di Pratiche Corporee proseguirà con Giorgio Rossi, co–fondatore dell'Associazione Sosta Palmizi‚ sigla sotto la quale‚ in 30 anni‚ hanno lavorato oltre 400 danzatori e non, con "Immaginare per danzare" (dal 23 al 26 Maggio ai Cantieri Teatrali Koreja) e Rita Petrone, socia fondatrice della Dance Gallery di Perugia, un’organizzazione no profit che si occupa di danza e linguaggi del corpo dal 1994, con "Abitare il gesto" (dal 7 al 9 giugno nelle sale dell'Asd Fluid in Via Ferrando Nicolò a Lecce). Per tutti i seminari sono previste borse di studio e agevolazioni.