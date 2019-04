Pasionaria con Enza Pagliara e Dario Muci ad Astràgali Teatro

Proseguono nella storica sede di Astràgali Teatro a Lecce le attività del progetto Taotor. Giovedì 25 aprile (ore 21 - ingresso 8 euro / ridotto 5 euro) si celebra la Festa della Liberazione con Pasionaria di Enza Pagliara e Dario Muci.

Una presa di posizione forte e senza compromessi che unisce ricerca sul campo ed impegno sociale in un repertorio che apre uno spaccato sulla condizione dei contadini e operai, vittime oggi come ieri di grandi disparità sociali. Una raccolta di brani che dagli inizi dell’Unità d’Italia arrivano alla Resistenza, passando per le guerre mondiali e l’emigrazione, il tutto per raccontare lo scenario sociale e politico del nostro Pese, intrecciato a momenti storici significativi che hanno caratterizzato la vita di milioni di italiani.



Promosso dalla compagnia salentina, diretta da Fabio Tolledi, in collaborazione con Ar.Va., Theutra e il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento, co-finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito dell’Avviso pubblico per lo Spettacolo e le Attività culturali FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia, Taotor proporrà sino a fine maggio spettacoli, anteprime regionali, incontri, appuntamenti dedicati alla poesia e alla musica.