Proroga iscrizioni al Premio teatrale "Marcello Primiceri"

C'è tempo sino al 25 giugno (con una proroga di dieci giorni) per partecipare alla terza edizione del Premio Teatrale Marcello Primiceri, riservato ad artisti e gruppi Under 35. La compagnia salentina Astràgali Teatro, diretta da quasi 30 anni da Fabio Tolledi, dedica questo premio alla memoria del suo fondatore, regista e giornalista, prematuramente scomparso nel 1987 in un incidente stradale. L'iniziativa cerca di dare un’opportunità di visibilità concreta alle compagnie e alle realtà giovanili, spesso prive di sostegni e strumenti necessari a valorizzare il proprio sforzo creativo.

Artisti, compagnie e gruppi selezionati avranno la possibilità di presentare una replica del proprio spettacolo a Lecce nel mese di agosto 2020, nell’ambito di una rassegna di tre giorni dedicata alla memoria di Marcello Primiceri (date e luogo esatti saranno stabiliti appena possibile nel rispetto delle nuove disposizioni governative per lo spettacolo dal vivo). Gli interessati dovranno inoltrare domanda di partecipazione alla mail teatro@astragali.org (info e chiarimenti 0832306194) allegando una scheda di presentazione dello spettacolo, dell’artista e/o della compagnia, alcune foto dello spettacolo ed eventualmente altro materiale (video, testi, recensioni, rassegna stampa, locandine).



Il Premio Teatrale Marcello Primiceri rientra nell'articolato progetto triennale Taotor promosso da Astràgali Teatro, co-finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito dell’Avviso pubblico per lo Spettacolo e le Attività culturali FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia, in collaborazione con Ar.Va, Theutra e il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento e con le amministrazioni comunali di Lecce, Vernole, San Cesario di Lecce e Castro.

Classe 1956, leccese, appassionato di cultura, teatro, scrittura e giornalismo, Marcello Primiceri, dopo alcune esperienze a Milano e Roma, iniziò a scrivere prima per il settimanale "La Tribuna del Salento" e poi per il "Quotidiano di Lecce, Brindisi e Taranto" (oggi Nuovo Quotidiano di Puglia) fondato nel 1979. Collaboratore nel settore Cultura e spettacoli, nel 1985 lasciò il giornale per inseguire il suo sogno. Nel 1981 aveva fondato, insieme a un gruppo di amici e amiche, Astràgali Teatro, la prima compagnia professionista del Salento. «Marcello, scegliendo di lasciare il giornalismo attivo voleva guardare negli occhi i propri interlocutori, registrarne immediatamente le reazioni, viverne le passioni», ricordò il direttore dell'epoca Vittorio Bruno Stamerra. Dopo una serie di spettacoli e progetti - "Sogno di una notte di mezza estate", "Uccidiamo il chiaro di luna", "Luna e acciaio", "Aurora e deliri" - morì a soli 31 anni in una sera di pioggia del 10 dicembre 1987, sulla statale 16, nei pressi di Mola di Bari, mentre tornava dal capoluogo. «Caparbio, spesso polemico, ma rigorosamente coerente con le sue idee, con gli obiettivi che si era prefissato, inventò la compagnia con entusiasmo, e lo si capiva guardando i suoi occhi, che gli si illuminavano quando ne parlava», ha scritto Dino Levante sulla Gazzetta del Mezzogiorno nel trentennale della morte.



Riconosciuta dal 1985 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali come compagnia teatrale d'innovazione e diretta da quasi trent'anni dall'attore e regista Fabio Tolledi, Astràgali Teatro dal 2012 è sede del Centro Italiano dell’International Theatre Institute dell’Unesco ed è membro della Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures. Ha realizzato progetti artistici, spettacoli, attività in circa 30 paesi in tutto il mondo. Nel corso di questi anni numerosi lavori hanno trovato casa in molti siti in Italia e all'estero anche patrimonio dell'umanità dell'Unesco come Palazzo Topkapi, uno dei monumenti più importanti di Istanbul che fa parte delle "Aree storiche d'Istanbul", nella Cittadella di Erbil, simbolo del Kurdistan iracheno.