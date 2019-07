Il programma di Taotor tra Rudiae, Lecce, San Cesario, Castro

Spettacoli, residenze, performance, musica, danza, poesia: da luglio a settembre nel Salento prosegue la programmazione di Taotor, articolato progetto triennale promosso da Astràgali Teatro, finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito dell’Avviso pubblico per lo Spettacolo e le Attività culturali FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia, in collaborazione con Ar.Va, Theutra e il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento e con i comuni di Lecce, Vernole, San Cesario di Lecce e Castro. Taotor (Andirabas) fa riferimento all’unico Dio messapico che si conosce grazie alle iscrizioni trovate all’interno della Grotta della Poesia di Roca.

Teatro, mito e archeologia è il filo conduttore degli spettacoli che saranno messi in scena tra il Parco Archeologico di Rudiae e Astragali Teatro a Lecce, la Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce (nell'ambito del progetto Alchimie), il Castello e il Centro storico di Castro e nella riserva naturale Oasi WWF delle Cesine di Vernole. Tra gli ospiti la compagnia indiana Milon Mela, la Fondazione Sipario Toscana, Diaghilev, Michele Santeramo, Marcello Sambati, Anna Cinzia Villani, Teatro dei Veleni, Therasia Movement Company e l’orchestra Oles Ensemble.



Astràgali Teatro presenterà Figlie di Medea, nuova produzione internazionale, per la regia di Fabio Tolledi, con attori e attrici da Italia, Bulgaria, Romania, Turchia, Burkina Faso. Dopo l'anteprima di mercoledì 10 luglio (ore 21) nell'Oasi WWF Le Cesine di Vernole, lo spettacolo sarà in replica venerdì 12 e sabato 13 luglio (ore 21) sul palco della storica sede di Astragali. Questo spettacolo intende interrogare la complessa figura di Medea e le sue numerose interpretazioni nei secoli. Il punto di partenza è costituito dalle interpretazioni elaborate da Christa Wolf e da Adriana Cavarero. Queste scritture dense e immaginifiche si nutrono di un intenso confronto con Hanna Arendt, per delineare una Medea altra, a più voci: Medea migrante, Medea rifugiata, Medea madre dolorosa. In scena Roberta Quarta, Simonetta Rotundo, Petur Gaydarov, Onur Uysal, Jean Hamado Tiemtoré, Georgiana Mazilescu, Matteo Mele, Samuele Zecca, Elisa Tarantino, Arianna Alfarano, Silvia Ciardo. Musiche di Mauro Tre. Consulenza musicale di Luca Tarantino. Oggetti di scena di Antonio De Luca. Domenica 14 (ore 19) il Parco Archeologico di Rudiae, alle porte di Lecce, ospiterà invece Medea Project, un reading con musica e installazioni, a cura di Astragali Teatro.



Grazie a Taotor, torna nel Salento la compagnia indiana Milon Mela che - con la sua parata/spettacolo con musica, teatro, danza - sarà a San Cesario (venerdì 19 - ore 21), Castro (sabato 20 - ore 21), Le Cesine (domenica 21 - ore 21) e, dopo un workshop ad Astragali (dal 19 al 25 luglio) e un laboratorio di canto e arti tradizionali indiane a San Cesario (22/24 luglio), nel Parco di Rudiae (25 luglio - ore 19). L’intento è quello di presentare al pubblico europeo alcune delle più antiche discipline dell’India ormai in via d’estinzione, caratterizzate da tecniche performative altamente sviluppate e spettacolari.



La stagione prenderà il via mercoledì 3 luglio (ore 19) nella Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, e giovedì 4 luglio (ore 19) nell'Oasi WWF Le Cesine di Vernole con una doppia replica dello spettacolo "L'uomo di ferro", scritto e diretto da Olivier Letellier con Matteo Prosperi di Fondazione Sipario Toscana e Théâtre du Phare. Doppia replica anche per la Compagnia Diaghilev con "Le mille e una notte" in scena martedì 30 luglio (ore 21) alle Cesine e domenica 4 agosto (ore 21) nella Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce. Giovedì 1 agosto (ore 19) al Parco Archeologico di Rudiae e sabato 3 agosto (ore 21) alle Cesine, lo spettacolo "Qualcosa da selvaggiamente sprecare" di Marcello Sambati. Tra gli altri appuntamenti “Canti di donne, terra e sale”, concerto di Anna Cinzia Villani (giovedì 11 ore 21 a San Cesario), e Storia dell'Occhio, dedicato al grande filosofo, scrittore e antropologo francese Georges Bataille con Fabio Tolledi e Mauro Tre (17 luglio ore 21 ad Astragali Teatro), l'anteprima dello spettacolo Carne Viva del Teatro dei Veleni (lunedì 22 luglio ore 21 a San Cesario), La Macàra di Therasia Movement Company (mercoledì 31 luglio ore 21 a San Cesario), le serate finali del Premio di Teatri in Lingua salentina "La Distilleria" (6/8 agosto a San Cesario). Da non perdere ad agosto anche i tre appuntamenti con "La notte dei poeti" alle Cesine (venerdì 9 - ore 21), al Castello di Castro (sabato 10 - ore 21) e Parco di Rudiae (domenica 11 - ore 19) che, domenica 1 settembre, ospiterà anche “Il viaggio immobile” di Michele Santeramo. A settembre nella Distilleria De Giorgi, infine, tornerà la Summer School delle arti performative e della community care a cura di Espèro (da domenica 1 a domenica 8 settembre), mentre mercoledì 11 settembre alle 21 si esibirà l’orchestra Oles ensemble, diretta da Eliseo Castrignanò. L’ingresso agli spettacoli è gratuito. La prenotazione è obbligatoria per tutti gli eventi al Parco Archeologico di Rudiae e per lo spettacolo “Figlie di Medea”.



Il programma dettagliato delle attività di San Cesario, che rientrano nel progetto "Alchimie – la Distilleria De Giorgi residenza artistica di comunità" sarà presentato giovedì 4 luglio alle 11 durante una conferenza stampa nel Palazzo Ducale del comune salentino.



Astràgali Teatro nasce nel 1981 a Lecce per fare teatro, per formare attori, per dare vita ad uno spazio di circolazione dei discorsi e delle pratiche. Riconosciuta dal 1985 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali come compagnia teatrale d'innovazione, dal 2012 è sede del Centro Italiano dell’International Theatre Institute dell’Unesco ed è membro della Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures. Ha realizzato progetti artistici, spettacoli, attività in circa 30 paesi in tutto il mondo. Nel corso di questi anni numerosi spettacoli hanno trovato casa in molti siti in Italia e all'estero, anche patrimonio dell'umanità dell'Unesco come Palazzo Topkapi, uno dei monumenti più importanti di Istanbul che fa parte delle "Aree storiche d'Istanbul", o nella Cittadella di Erbil, simbolo del Kurdistan iracheno.