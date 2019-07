Prosegue la rassegna estiva dell'articolato progetto Taotor, promosso da Astràgali Teatro, finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito dell’Avviso pubblico per lo Spettacolo e le Attività culturali FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia, in collaborazione con Ar.Va, Theutra e il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento e con i comuni di Lecce, Vernole, San Cesario di Lecce e Castro. Grazie alla collaborazione con Comune di Lecce, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto e ARVa SRL, anche quest'anno - dopo l'esperienza del 2018 - il progetto di Astragali Teatro propone alcuni spettacoli e performance nel Parco Archeologico di Rudiae, lungo Via San Pietro in Lama, a Lecce.

Nell'Anfiteatro Romano dell'antica città, dopo Medea Project e Milon Mela, giovedì 1 agosto (ore 19 - ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria) lo spettacolo "Qualcosa da selvaggiamente sprecare" di Marcello Sambati in scena con Elena Rosa. In Occidente è in atto un processo di de-creazione irreversibile. Si possono udire i suoni e le voci smarrite e straziate delle creature, animali e vegetali, in polifonie struggenti.

Gli esseri umani stessi ne sono travolti. In questo declino il gesto, la parola e la voce umana restano, sentinelle di nessun esercito, per testimoniarne l’addio. Ecco i giorni della vita, rivissuti in immagini-carne insalvabili, attraverso la reciprocità di movimenti e percezioni dei corpi.