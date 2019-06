Renovatio Urbis: a Martano torna la città narrante di Itaca Min Fars Hus

Venerdì 7 giugno a Martano (Lecce) si terrà, a cura del Gruppo Teatrale di Sperimentazione Min Fars Hus, RENOVATIO URBIS, il primo spettacolo del Progetto Città Narrante 2019 - Teatro Partecipato di Narrazione (atti totali in luoghi inusuali). Alle 20.30 in via Pomerio-angolo via Roma i NARRATTORI di Itaca Min Fars Hus vi aspettano per un incontro davvero eccezionale: raccontare per tutti i cittadini le grandi trasformazioni architettoniche, storiche, sociali e antropologiche di Martano.



Un progetto ambizioso, ma non impossibile quando, come nel nostro caso, tutti i cittadini e le istituzioni PARTECIPANO e collaborano alla NARRAZIONE.

Perché tutti noi facciamo Città Narrante? Perché tutti noi abbiamo bisogno di STORIE e di conoscenza, di storie e di consapevolezza, di storie e di identità ...



RENOVATIO URBIS racconta storie di uomini di luoghi e di idee. Racconta la Città e racconta i SOGNI degli UOMINI che con le loro IDEE hanno rinnovato, trasformato, inventato e costruito i LUOGHI e gli SPAZI che noi oggi abitiamo. Rievocarli sarà un'avventura davvero unica:come entrare in una favola e in un sogno per ritrovarsi in un'altra realtà ... “rinnovata".



Ti aspettiamo per fare insieme questo viaggio. NON MANCARE.



Il Progetto La Città Narrante è finanziato e sostenuto dalla Regione Puglia con il Partenariato delle Istituzioni e il contributo degli imprenditori, degli operatori culturali, dei tecnici professionisti e dei nostri Spettatori Partecipanti Cittadini di Martano. È una rassegna teatrale che è nata per salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale della città. Un percorso di Teatro Partecipato che ha riscosso notevole successo di pubblico e coinvolto la cittadinanza già nel biennio 2017-2018.



Insomma: NON siamo SOLI. E questa è la nostra forza e il nostro orgoglio. A venerdì 7 giugno.