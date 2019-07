Sino al 1 agosto prosegue la quinta edizione de "I teatri della Cupa. Festival del teatro e delle arti nella Valle della Cupa” dedicato al tema "Apulia Survival Kit". Mercoledì 31 luglio il festival prosegue a Campi Salentina.

Dalle 20 (ingresso libero), nella Villa Comunale, la compagnia cilena Teatro Po presenterà Sophia, uno spettacolo puppets & comedy di e con Francisco Obregon. Hai mai avuto l'illusione che qualcosa d’inanimato fosse vivo? Questo è esattamente quello che è successo a Francisco due anni fa, in un pomeriggio piovoso a Santiago, quando realizzò che il burattino che stava creando era una signora.

Amore a prima vista! L'umorismo tagliente e irriverente di Sophia affascina i bambini, conquista gli uomini e provoca le donne, ma, alla fine, tutti si rendono conto di essere stati catturati da questa "Pinocchia" indisciplinata, viva grazie alla speciale complicità tra l’artista ed il frutto della propria creatività e del proprio lavoro.

Dalle 21 (ingresso libero) in Piazza Libertà appuntamento con "Thioro", un cappuccetto rosso senegalese con Fallou Diop, Adama Gueye e Simone Marzocchi. Uno spettacolo nato in Senegal, nuova occasione di incontro nel solco del meticciato teatrale del Teatro delle Albe.

Una relazione feconda con la terra di origine di Mandiaye Ndiaye, attore cardine della compagnia scomparso nel 2014, con cui le Albe hanno posto le basi del proprio teatro attraversando insieme i canti e i paesaggi d’Africa. Dalle 22 (ingresso 7 euro) nel Giardino di Casa Prato in scena "Il problema" dell’autrice e interprete leccese Paola Fresa affiancata sul palco da Nunzia Antonino, Michele Cipriani e Franco Ferrante.

In un interno domestico, Padre, Madre e Figlia si trovano a dover affrontare un problema: la malattia incurabile che colpisce il Padre. Nel precipizio della memoria che è la sindrome di Alzheimer, la scrittura non risparmia ai suoi personaggi continui inciampi tragicomici. Il problema è una storia d’amore, un inno alla vita.

Racconta la nudità del dolore quando la morte si affaccia nella vita di una famiglia e come si possa sopravvivere a quel dolore, al presagio di un’assenza. La produzione Fondazione Sipario Toscana / Erretiteatro30, è stata provata a maggio al Teatro Comunale di Novoli grazie al progetto "Trac - Teatri di residenza artistica contemporanea".



La quinta edizione di Teatri della Cupa si concluderà a Novoli. La serata del 1 agosto prenderà il via alle 18:30 nel Palazzo Baronale con l'assemblea della parola sul tema "I will survive! Politiche e poetiche del sistema teatrale pugliese" con Alessandro Toppi, giornalista e critico teatrale, direttore delle rivista il Pickwick e il curatore Pietro Valenti. Dalle 20:30 (ingresso libero) nell'Atrio del Palazzo Baronale replica di "Thioro". Dalle 21:30 (ingresso 7 euro) nel Teatro Comunale prima regionale per Preludi all'amore per la regia di Simonetta Dellomonaco di e con Luigi D'Elia e I Bevano Est che, a seguire, in Piazza Regina Margherita, animeranno la festa conclusiva.