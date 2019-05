Spettacolo del progetto Sokoloweritage al Teatro Apollo

Martedì 28 maggio (ore 21 - ingresso 5 euro) con uno spettacolo al Teatro Apollo di Lecce prosegue il progetto Sokoloweritage, promosso dall'associazione Koreoproject, con la direzione artistica di Giorgia Maddamma, con il sostegno del Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con il Liceo Artistico e Coreutico "Ciardo-Pellegrino" di Lecce e il Liceo artistico, musicale e coreutico “De Nittis-Pascali” di Bari e con il patrocinio dell’Ambasciata Americana di Roma.

Il progetto propone una settimana dedicata al repertorio di Anna Sokolow, tra le maggiori personalità della danza di tutti i tempi, con due workshop - riservati a studenti e professionisti (26 e 27 maggio al Liceo Artistico e Coreutico "Ciardo-Pellegrino" di Lecce e 29 e 30 maggio al Liceo artistico, musicale e coreutico “De Nittis-Pascali” di Bari) - condotti dall'interprete, coreografo, attore e regista Jim May, fedele erede artistico della Sokolow, e due spettacoli.

Lo spettacolo dell'Apollo - in replica anche venerdì 31 maggio (ore 21 - ingresso 10 euro) al Teatro Abeliano di Bari - sarà basato sulle coreografie di Anna Sokolow ricostruite da May. Il Repertorio Sokolow offre l’esempio di una forma d’arte umanistica e in stretta relazione con le altre espressioni artistiche. L’interesse di Anna Sokolow per la condizione umana ha prodotto lavori di grande impatto drammatico e il commento dell’autrice sui temi della giustizia sociale è un elemento sostanziale che sottende l’intera sua produzione artistica. La serata presenta estratti da questo vasto repertorio che include lavori drammatici, divertenti, lirici. In scena gli ospiti Sandra Fuciarelli, Giorgia Maddamma, Valentina Bellinaso e Giorgio Mogavero e gli allievi del workshop.



Anna Sokolow (1910-2000), fondatrice della moderna concezione del Teatro Danza, ha influenzato generazioni di coreografi, danzatori, attori, registi attraversando tutto il Novecento con una nuova forma di spettacolo impegnata sui temi sociali e in stretta relazione con altre espressioni artistiche: poesia, pittura, teatro.

I suoi lavori sono rappresentati dal Sokolow Theatre/Dance Ensemble e sono nel repertorio d’importanti Compagnie in tutto il mondo. Il workshop offre l’opportunità di studiare alcuni brani del Repertorio della danzatrice e coreografa ricostruiti da Jim May, suo più fedele erede artistico. Un’occasione unica per gli studenti dei Licei coreutici di Puglia e Basilicata, ma anche per danzatori professionisti, attori, insegnanti di danza e di teatro e chiunque abbia avuto esperienze di lavoro sul movimento e voglia approfondire la conoscenza dell’arte teatrale di Anna Sokolow.

Jim May è figura di spicco nel panorama internazionale della danza. È stato discepolo di Anna Sokolow e tra i suoi interpreti prediletti per oltre 35 anni ed è stato co-direttore artistico della di lei Compagnia, Player’s Project, dal 1980. Come Direttore Artistico del Sokolow Theatre Dance Ensemble si è adoperato per espandere l’arte della danza includendo le altre arti: musica, teatro, pittura, letteratura. Ha interpretato le coreografie di alcuni tra i più grandi coreografi del XX secolo.

Ha danzato come solista della Limón Company dove era entrato nel 1966 sotto la direzione del suo fondatore e oggi continua a coniugare i pur distinti linguaggi di danza di Anna Sokolow e di José Limón. Ha coreografato per Compagnie di Danza e di Teatro. Borsista Fulbright in Messico e in Cile. Ha insegnato in Università e centri di eccellenza in Europa, Corea, Canada, Sud America, Svizzera, Messico, Taiwan e Stati Uniti. Per la sua attività ha ricevuto molti premi e riconoscimenti di alto valore, tra cui il Bessie.