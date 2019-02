Teatro Essenza: al via la stagione teatrale 2019

Biblioteca M.Paiano

TEATRO ESSENZA

STAGIONE TEATRALE ANNO QUINTO 2019

Vignacastrisi



23 febbraio 2019 ore 20.45

Compagnia DeLoi/Galleria Manfredi

I CORTEGGIATORI

Amore a colpi di poesia

di e con Vito De Girolamo e Carlo Loiudice



Una Comedy d’Autore tutta italiana, fatta di dialoghi serrati e battute coinvolgenti, che riporta alla memoria la migliore tradizione della commedia dell’arte. Vito entra in scena declamando le strofe di un suo componimento, ma...Carlo piomba sul palco deciso a suicidarsi: delusione d'amore! Saranno la poesia, l'amicizia e la complicità maschile a dissuaderlo da questo disperato proposito, insieme alla nuova consapevolezza di poter ritrovare l'amore. E ci riuscirà soprattutto per merito delle “cinque regole del corteggiamento”, fondamento, dogma e pilastro della famigerata fama di latin lover di Vito. In Carlo esplode una ritrovata fiducia, grazie al palcoscenico, al pubblico e alle donne presenti in sala. La lezione ha inizio, tutto sembra filare per il verso giusto, sennonché.... Questo l'incipit di uno spettacolo nel quale poesia e umorismo si legano perfettamente in un gioco continuo, ricco di colpi di scena.



7 marzo 2019 ore 20.45

Seven Cults

COME AMMAZZARE LA MOGLIE O IL MARITO SENZA TANTI PERCHÉ

di Antonio Amurri

con Maddalena Emanuela Rizzi, Francesco Maria Cordella, Bruno Governale, Alessandra Cavallari

musiche Francesco Fiumara

scene Tiziano Fario

regia Filippo d’Alessio



Commedia dall’umorismo elegante che punta il dito sulla vita di coppia, ne presenta in modo esilarante le dinamiche che caratterizzano a volte inconsapevolmente il vivere quotidiano. Il tutto giocato in uno specchio che riflette in una giovane coppia pronta a sposarsi, umori e pensieri e considerazioni sul tema del matrimonio. Un telefono e un giovane esperto pronti a consolare il turbinio di dissapori tra le tante coppie, finche non capita la sua fidanzata e promessa sposa. Una comicità e tante storie che hanno trovato nella televisione in bianco e nero del carosello il primo “palcoscenico” per tanti spettatori. Lo spettacolo ne ripropone ambienti e stile, muovendo gli attori in un set televisivo degli anni sessanta in un ping pong dinamico ed effervescente con il Telefono Amico.



31 marzo 2019 ore 18.30 - fuori abbonamento

IL PICCOLO PRINCIPE

di Antoine de Saint-Exupéry

con Filippo De Carlo, Salvatore Della Villa, Matteo Padula, Maria Margherita Manco

musiche originali e sonorizzazione Gianluigi Antonaci

disegni scene e costumi dagli originali Emilio Urbano

video di scena Andrea Federico

trucco di scena Sandra De Santis Gianfranco Protopapa

realizzazione costumi Degas – Elena Cretì

realizzazione scenografia Depo Scenografie

adattamento e regia Salvatore Della Villa



Uno spettacolo fedele e coinvolgente che incanta i più piccoli ed emoziona gli adulti. Una galleria di figure attualissime, metafore della condizione umana. Fedele al testo di Saint-Exupery, Salvatore Della Villa inserisce elementi di grande originalità. Uno spettacolo coinvolgente, un allestimento dal sapore “felliniano” allegramente sognante, che incanta i più piccoli ed emoziona gli adulti.

Lo spettacolo sarà in scena a partire da ottobre con un nuovo Piccolo Principe protagonista. La produzione dello spettacolo è giunta al suo IV° allestimento dopo il successo di critica e di pubblico, e lo spettacolo essendo adatto sia ai bambini che agli adulti ha registrato il sold out in tutte le repliche fino ad ora programmate dal 2008 ad oggi (come si può evincere dalle foto allegate). Spettacolo fedelissimo al testo di Saint-Exupéry, la cui produzione è stata una delle rare produzioni mondiali autorizzate dagli eredi e Gallimard, che hanno concesso il placet scrupoloso di rappresentazione per l'adattamento e la regia a Salvatore Della Villa. Gli stessi costumi e scene, disegnate dall'artista Disney Emilio Urbano, sono fedeli ai disegni originali dell'autore. Le musiche originali sono firmate da Gianluigi Antonaci, che ha cucito addosso ad ogni personaggio note e temi identificativi di grande atmosfera.



6 aprile 2019 ore 20.45

Ettore Bassi in

IL SINDACO PESCATORE

tratto dall’omonimo libro di Dario Vassallo

testi di Edoardo Erba

regia Enrico Maria Lamanna

produzione Panart Produzioni



Raccontiamo la storia di un eroe normale, Angelo Vassallo, un uomo che ha sacrificato con la sua vita l'impegno di difendere e migliorare il suo territorio e le sue persone, con la sua opera di uomo semplice onesto e lungimirante attraverso l'inizio della sua carriera politica, i successi straordinari ottenuti nel Cilento nell'ottica del Bene Comune. Ambientalista convinto, amato dai suoi concittadini, in una regione malata e straordinaria come la Campania, Vassallo era noto come il Sindaco Pescatore per il suo passato da pescatore, per l'amore del mare e della sua terra che nella sua attività di amministratore lo aveva sempre ispirato. Esempio di rigore nel rispetto della legge con modi severi e fermi che però permettono di mantenere intatta la bellezza di uno dei luoghi più caratteristici del Cilento. La sera del 5 settembre 2010, mentre rincasava alla guida della sua auto, è stato barbaramente e vigliaccamente ucciso per mano di uno o più assassini ancora oggi ignoti.



12 aprile 2019 ore 20.45

MI NOCHE DE TANGO

voce Lucia Conte

fisarmonica Alessandro Gazza



"Mi noche te Tango" è un viaggio nella musica argentina, Buenos Aires e il suo tango, dai grandi classici al tango nuevo. La storia del Tango “un pensiero triste che si balla”, raccontata attraverso un concerto intimo, con la voce di Lucia Conte e il bandoneón di Luca Barrotta.



24 aprile 2019 ore 20.45

INCANTESIMI

Fiabe e Leggende della Terra d’Oriente

dalle Fiabe Italiane di Italo Calvino

con Vanessa Gravina e Salvatore Della Villa

musiche Gianluigi Antonaci

soprano Cristina Fina

e con Filippo De Carlo

regia Livio Galassi



Il fascino arcaico delle fiabe legate alle terre di Puglia, messe in voce in un sacro tempio dove i solenni miti religiosi ospiteranno, benevoli, antiche affabulazioni popolate da maghi e sirene. Le musiche sono firmate dal M° Gianluigi Antonaci. Nello spettacolo, la cui regia è di Livio Galassi, ci sarà la partecipazione del soprano Cristina Fina e di Filippo De Carlo, giovane protagonista dello spettacolo "Il Piccolo Principe" della Compagnia Salvatore Della Villa.

"Incantesimi" è un percorso nel mondo delle fiabe di Puglia. Sono racconti della tradizione che, per tradizione appunto, intrecciano vicende e contesti popolari con personaggi nobili o fantastici. Le storie sono varie: c'è chi parte per cercar fortuna, chi si dà alle avventure con gli amici scapestrati, chi abbandona i figli e chi li ritrova, chi si imbatte in gatti parlanti e chi si ritrova a tu per tu con le sirene. In questi affreschi di commedia umana non può certo mancare lui: lu Nanni-Orco che tesse, maldestro e burlone, le sue sinistre trame.

La ricchezza della narrazione popolare è impreziosita dalla rielaborazione che ne ha fatto Italo Calvino, che dà struttura e corpo ai racconti senza mai smorzare l'anima della lingua, anima che resta costantemente viva nella resa dei detti, delle formule magiche e nelle espressioni idiomatiche.

